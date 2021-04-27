Счетная палата заявила о неэффективности Корпорации МСП

Счетная плата пришла к выводу, что Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства ( Корпорация МСП ) незначительно повлияла на развитие малого и среднего бизнеса, несмотря на формальное выполнение целевых показателей. Об этом пишут «Известия».

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Отмечается, что в общей сложности за период с 2015 года по 1 июля 2020 года структуры Корпорации МСП предоставили гарантий по кредитам 34 тысячи субъектов малого бизнеса на сумму 0,7 трлн рублей. Вместе с тем количество получателей оценили менее чем в 1% от среднегодового числа предприятий, выяснили аудиторы.

Стоит отметить, что по некоторым непрофильным для корпорации целевым показателям выявлено значительное превышение итогового результата над планом.

Аудиторы также узнали, что некоторые получатели помощи от института развития были аффилированы с крупным бизнесом.

Размер средней месячной заработной платы сотрудников корпорации без учета доходов членов правления составил в 2018–2020 годах около 380 тысяч рублей, что вдвое превышает размер заработной платы сотрудников финансовых и страховых организаций в Москве. Топ-менеджмент института развития зарабатывал 3,3 млн рублей в месяц в среднем, отметили в Счетной палате

Президент «Опоры России» Александр Калинин напомнил, что корпорацию создали с нуля в 2015 году.

Малый и средний бизнес по большей части либо не проинформирован, либо не готов к поддержке со стороны государства, подчеркнул председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов

В I квартале 2021 года зафиксирован рост на 38% консолидированного объема финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы по отношению к такому же периоду 2020 года, заявили в институте развития. Как отмечается, данный объем оценивается в 123,5 млрд рублей.