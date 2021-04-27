Судно-трубоукладчик "Академик Черский" 27 апреля начал укладку газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании. Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - отмечает компания.
Также укладку трубы продолжает и баржа "Фортуна", приступившая к этим работам ранее.
Nord Stream 2 AG отмечает, что все работы идут в соответствии с полученными разрешениями.
В начале марта Nord Stream 2 AG сообщила, что к трубоукладочной барже "Фортуна" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский". Вечером 31 марта после ходовых и предэксплуатационных испытаний, которые судно проводило у берегов Калининградской области, "Черский" прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода "Северный поток - 2". С тех пор судно вело подготовительные работы перед началом укладки газопровода "Северный поток - 2" в датских водах Балтийского моря.