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«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Россия отказалась от предложения продавать больше газа через Украину. «Газпром» не воспользовался возможностью забронировать дополнительные мощности для прокачки газа в мае, сообщает «Интерфакс».
«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Во вторник, 27 апреля, «Оператор ГТС Украины» выставил на месячный аукцион 63,7 миллиона кубометров в сутки, но заявок на мощности не поступило. Так что у российской компании остались 124 миллиона кубометров в сутки.
Почти столько же (109 миллионов, прописанные в контракте, плюс 14,2 миллиона кубометров дополнительно) «Газпром» прокачивал в феврале, марте и в текущем месяце. Дополнительные 15 миллионов он выкупил на аукционе, состоявшемся 19 апреля.
Резко нарастить поставки российской компании предложил глава украинской ГТС Сергей Макогон. Если бы контракт был заключен, то он означал бы возврат к тем объемам, что Россия поставляла в 2019 году, то есть еще на условиях предыдущего контракта.
Поводом для такого предложения стала заинтересованность Европы в российском газе. Холодная зима и весна привели к тому, что подземные газохранилища существенно опустели. По оценке «Газпрома», новый сезон летней закачки газа станет самым масштабным с 2011 года.
Компании,Газпром,Интерфакс,
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