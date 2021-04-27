ЦДМ на Лубянке переориентируют на богатых покупателей

АО «Лубянка-Девелопмент», владелец Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке, занимается разработкой стратегии реконцепции торгового комплекса. Об этом пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании за 2020 год.

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Отмечается, что в разработке пятилетней стратегии развития участвует консалтинговая компания CBRE.

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Указывается, что ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» контролирует владельца здания ЦДМ через закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Девелоперские активы». Управляет торговым комплексом ООО «Галс Управление активами», принадлежащее тому же фонду. Оно также входит в подконтрольную ВТБ девелоперскую группу «Галс».

В планах у управляющей компании - «непрерывное улучшение продукта», заявила директор департамента коммерческого управления группы «Галс» Светлана Мазур.

По ее словам, глобальной смены концепции детского магазина не ожидается.

Для того чтобы увеличить товарооборот и арендный доход в ЦДМ, рассматривается расширение спектра предлагаемых товаров и услуг, обновление концепции общественного питания, а также фокусировка на «более высокодоходных групп населения», говорится в отчетности «Лубянка-Девелопмент».

Планируется смещение формата досуга и развлечений в сторону цифровых технологий «с учетом изменения потребительских предпочтений и роста доли миллениалов и поколения Z в структуре потребителей».

Также обсуждается реконцепция первого этажа с заменой арендаторов в так называемой зоне «Улица сказок» на более крупных и сетевых, например «Золотое яблоко» или «Рив Гош», говорится в документе.

Одна из целей реконцепции ЦДМ – улучшение его финансового положения. В 2020 году выручка от аренды сократилась на 41%, до 698 млн рублей, из-за пандемии и ее последствий для бизнеса.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева выступает за то, чтобы комплекс был мультифункциональным. По ее мнению, в нем должны быть магазины и для родителей, а также выставочные и образовательные проекты, с помощью которых можно увеличить количество покупателей.