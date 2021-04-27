Трубоукладчик "Академик Черский" приступил к укладке газопровода "Северный поток-2" в датских водах. Об этом сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - цитирует сообщение компании ТАСС.

В компании также отметили, что строительство продолжает баржа "Фортуна".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Судно "Фортуна", занимающееся прокладкой "Северного потока 2", простаивает более пяти дней, с 21 апреля, несмотря на хорошую погоду, сообщило издание Eurasia Daily. Издание ссылается на портал по отслеживанию морской навигации Marinetraffic.

По данным СМИ, причина может быть в прохождении трассы газопровода рядом с первым "Северным потоком". Укладку могли приостановить в опасной зоне, где, согласно проекту, трубы газопроводов идут параллельно друг другу.

СМИ не уточняет сроки восстановления строительства. Сообщается, что в водах Дании, где сейчас ведутся работы, осталось проложить 12 километров труб из 49.

Газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак

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"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", — ответил он на вопрос о том, может ли "Северный поток 2" быть достроен летом.

Новак, однако, отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.

Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток - 2" и пустить первые объемы в сторону Германии. Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ.

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"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.

Завальный также сказал, что Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна "Фортуна" как провокацию, но не более того.

"Мы далеки от мысли, что последуют реальные действия. Просто была попытка задержать строительство", - сказал он.

В начале апреля оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода.

Восточный комитет немецкой экономики в свою очередь сообщил в четверг, что "Северный поток - 2" реализуется в соответствии с действующим законодательством ЕС и не увеличивает энергетической зависимости от России. В сообщении также обращается внимание на то, что США продолжают реализовывать свои собственные энергетические проекты с Россией и в настоящее время импортируют рекордные объемы нефти, но в то же время угрожают санкциями Европе.

Реализация "Северного потока - 2" не представляет собой никакой угрозы для энергоснабжения Польши и Украины. Трубопровод станет дополнительным источником поставок газа, что послужит увеличению предложения и стабилизации цен, заявил председатель комитета Оливер Хермес.

Газопровод «Северный поток-2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью информационному порталу t-online, его словам приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что «Северный поток-2» часто называют рычагом давления на Россию. Однако это не соответствует действительности в условиях, когда Европа покупает российский газ через Украину и Турцию, а США покупают российскую нефть, отметил министр.

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«По нашей оценке, как и прежде, "Северный поток-2" имеет смысл с точки зрения энергетической политики», — подчеркнул Маас.

Он добавил, что проект нельзя рассматривать «независимо от поведения» Москвы, но следует считать его в первую очередь экономическим. Дипломат также отметил, что в немецком МИД не поддерживают усиление конфронтации и хотят «диалога и добрососедства» с Россией.

24 апреля министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер призвал не увязывать реализацию проекта «Северный поток-2» с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией , включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и другими отдельными случаями. По его словам, за 50 лет поставки газа еще никогда не были «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом», что шло на пользу безопасности газоснабжения.

Германия оказалась в ситуации цугцванга из-за «Северного потока — 2». Усиливается давление со стороны США и трения с Россией. Берлину необходим план Б, который позволит «сохранить лицо всем сторонам», пишет издание Die Welt.

Политики из Христианско-демократического союза (ХДС) выступают за временную заморозку строительства газопровода. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предлагают увязать его эксплуатацию с рядом политических требований к России.

По словам депутата бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера, мораторий продемонстрирует России непримиримость Берлина с арестом оппозиционера Алексея Навального, «аннексией Крыма» и «поведением русских на востоке Украины». В то же время он отмечает, что мораторий не пройдёт даром — он повлечёт неустойки, которые придётся погашать из федерального бюджета.

Другим вариантом может стать завершение строительства трубопровода, но российский газ по нему будет пущен только после решения внешнеполитических вопросов.

С этим согласен спикер фракции СДПГ Нильс Шмидт. Он отметил, что в этом случае Берлин сможет принять окончательное решение без спешки. При этом при возникновении требований, касающихся эксплуатации газопровода, Германия всегда сможет сослаться на внешнеполитическую мотивацию и санкции.

Германия приняла решение в пользу строительства газопровода «Северный поток — 2», но вокруг проекта развернулась политическая борьба, и она гораздо шире, чем просто вопрос поставок голубого топлива, заявила канцлер страны Ангела Меркель . Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной — транзитёром российского газа. Я знаю, что есть разногласия по поводу «Северного потока — 2». Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2», — сказала она в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Канцлер обратила внимание, что многие оценивают иначе эту политическую борьбу.

По её мнению, несмотря на разногласия между странами, нужно занять правильную позицию в условиях, когда Россия и Китай сближаются из-за разногласий с США, необходимо поддерживать диалог с Москвой.

«Мы видим большой конфликт между США и Китаем, между США и Россией. Мы наблюдаем за сближением России и Китая. Здесь Европейскому союзу важно занять позицию», — подчеркнула Меркель.

При этом она добавила, что в настоящее время есть «очень много конфликтов, которые осложняют отношения» с Россией.

Российский проект строительства трубопровода «Северный поток — 2» не связан с политикой, но связан с внутренним развитием Германии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова , комментируя очередное заявление президента США Джозефа Байдена против проекта.

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«А если завтра президент Соединённых Штатов Америки Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать?» — задаётся вопросом дипломат.

Захарова в интервью RT на немецком подчеркнула, то «Северный поток — 2» является экзистенциальным проектом для Германии.

«Я так слышала от немецких представителей, я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность принятия односторонних санкций в отношении достройки газопровода «Северный поток — 2».Американский президент напомнил, что выступал против реализации указанного проекта «с самого начала». Однако он признал, что считает вопрос санкций сложным, а также затрагивающим интересы союзников и партнеров США в Европе.

При этом Германия вопреки мнению других стран Евросоюза приняла решение в пользу проекта «Северный поток — 2».

История вопроса

Строительство газопроводов из России в Западную Европу по дну Балтийского моря продиктовано необходимостью исключить геополитические риски, связанные с транзитом российского газа через нестабильные и крайне враждебные России постсоветские государственные образования в Восточной Европе.

Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 млрд кубометров газа в год был построен в 2015 году консорциумом из четырёх стран: России, Германии, Голландии и Франции. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия.

«Северный поток» - самый протяжённый подводный газопровод в мире – 1224 километра.

В настоящее время идёт строительство ещё двух ниток «Северного потока» - газопровода «Северный поток-2». Также как и с первой очередью проекта, противодействие ему оказывают США, имеющие планы по продвижению на европейский рынок своего сжиженного природного газа (СПГ), и их восточноевропейские сателлиты. Помешать строительству газопровода пытаются через структуры Евросоюза путём принятия дискриминационного законодательства.

Также как и с первой очередью проекта, продвигается тезис о «зависимости» Европы от российского газа и экологической небезопасности газопровода.