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Простой завершен: возобновилась укладка "Северного потока 2"

Елена Прошина
1 час назад
Трубоукладчик "Академик Черский" приступил к укладке газопровода "Северный поток-2" в датских водах. Об этом сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.
"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - цитирует сообщение компании ТАСС.
В компании также отметили, что строительство продолжает баржа "Фортуна".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

"Фортуна" простаивала с 21 апреля

Судно "Фортуна", занимающееся прокладкой "Северного потока 2", простаивает более пяти дней, с 21 апреля, несмотря на хорошую погоду, сообщило издание Eurasia Daily. Издание ссылается на портал по отслеживанию морской навигации Marinetraffic.
По данным СМИ, причина может быть в прохождении трассы газопровода рядом с первым "Северным потоком". Укладку могли приостановить в опасной зоне, где, согласно проекту, трубы газопроводов идут параллельно друг другу.
СМИ не уточняет сроки восстановления строительства. Сообщается, что в водах Дании, где сейчас ведутся работы, осталось проложить 12 километров труб из 49.

Новак назвал сроки окончания строительства "Северного потока 2"

Газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
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"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", — ответил он на вопрос о том, может ли "Северный поток 2" быть достроен летом.
Новак, однако, отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.

В Думе заявили, что первый газ по "Северному потоку - 2" могут пустить летом

Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток - 2" и пустить первые объемы в сторону Германии. Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ.
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"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.
Завальный также сказал, что Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна "Фортуна" как провокацию, но не более того.
"Мы далеки от мысли, что последуют реальные действия. Просто была попытка задержать строительство", - сказал он.
В начале апреля оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода.
Восточный комитет немецкой экономики в свою очередь сообщил в четверг, что "Северный поток - 2" реализуется в соответствии с действующим законодательством ЕС и не увеличивает энергетической зависимости от России. В сообщении также обращается внимание на то, что США продолжают реализовывать свои собственные энергетические проекты с Россией и в настоящее время импортируют рекордные объемы нефти, но в то же время угрожают санкциями Европе.
Реализация "Северного потока - 2" не представляет собой никакой угрозы для энергоснабжения Польши и Украины. Трубопровод станет дополнительным источником поставок газа, что послужит увеличению предложения и стабилизации цен, заявил председатель комитета Оливер Хермес.

«Северный поток-2» назвали нереалистичным рычагом давления на Россию

Газопровод «Северный поток-2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью информационному порталу t-online, его словам приводит ТАСС.
Дипломат отметил, что «Северный поток-2» часто называют рычагом давления на Россию. Однако это не соответствует действительности в условиях, когда Европа покупает российский газ через Украину и Турцию, а США покупают российскую нефть, отметил министр.
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«По нашей оценке, как и прежде, "Северный поток-2" имеет смысл с точки зрения энергетической политики», — подчеркнул Маас.
Он добавил, что проект нельзя рассматривать «независимо от поведения» Москвы, но следует считать его в первую очередь экономическим. Дипломат также отметил, что в немецком МИД не поддерживают усиление конфронтации и хотят «диалога и добрососедства» с Россией.
24 апреля министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер призвал не увязывать реализацию проекта «Северный поток-2» с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и другими отдельными случаями. По его словам, за 50 лет поставки газа еще никогда не были «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом», что шло на пользу безопасности газоснабжения.

В Берлине готовят план Б по «Северному потоку — 2»

Германия оказалась в ситуации цугцванга из-за «Северного потока — 2». Усиливается давление со стороны США и трения с Россией. Берлину необходим план Б, который позволит «сохранить лицо всем сторонам», пишет издание Die Welt.
Политики из Христианско-демократического союза (ХДС) выступают за временную заморозку строительства газопровода. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предлагают увязать его эксплуатацию с рядом политических требований к России.
По словам депутата бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера, мораторий продемонстрирует России непримиримость Берлина с арестом оппозиционера Алексея Навального, «аннексией Крыма» и «поведением русских на востоке Украины». В то же время он отмечает, что мораторий не пройдёт даром — он повлечёт неустойки, которые придётся погашать из федерального бюджета.
Другим вариантом может стать завершение строительства трубопровода, но российский газ по нему будет пущен только после решения внешнеполитических вопросов.
С этим согласен спикер фракции СДПГ Нильс Шмидт. Он отметил, что в этом случае Берлин сможет принять окончательное решение без спешки. При этом при возникновении требований, касающихся эксплуатации газопровода, Германия всегда сможет сослаться на внешнеполитическую мотивацию и санкции.

Меркель: Германия сделала выбор в пользу «Северного потока-2»

Германия приняла решение в пользу строительства газопровода «Северный поток — 2», но вокруг проекта развернулась политическая борьба, и она гораздо шире, чем просто вопрос поставок голубого топлива, заявила канцлер страны Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.
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«Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной — транзитёром российского газа. Я знаю, что есть разногласия по поводу «Северного потока — 2». Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2», — сказала она в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Канцлер обратила внимание, что многие оценивают иначе эту политическую борьбу.
По её мнению, несмотря на разногласия между странами, нужно занять правильную позицию в условиях, когда Россия и Китай сближаются из-за разногласий с США, необходимо поддерживать диалог с Москвой.
«Мы видим большой конфликт между США и Китаем, между США и Россией. Мы наблюдаем за сближением России и Китая. Здесь Европейскому союзу важно занять позицию», — подчеркнула Меркель.
При этом она добавила, что в настоящее время есть «очень много конфликтов, которые осложняют отношения» с Россией.

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Российский проект строительства трубопровода «Северный поток — 2» не связан с политикой, но связан с внутренним развитием Германии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя очередное заявление президента США Джозефа Байдена против проекта.
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«А если завтра президент Соединённых Штатов Америки Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать?» — задаётся вопросом дипломат.
Захарова в интервью RT на немецком подчеркнула, то «Северный поток — 2» является экзистенциальным проектом для Германии.
«Я так слышала от немецких представителей, я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность принятия односторонних санкций в отношении достройки газопровода «Северный поток — 2».Американский президент напомнил, что выступал против реализации указанного проекта «с самого начала». Однако он признал, что считает вопрос санкций сложным, а также затрагивающим интересы союзников и партнеров США в Европе.
При этом Германия вопреки мнению других стран Евросоюза приняла решение в пользу проекта «Северный поток — 2».

История вопроса

Строительство газопроводов из России в Западную Европу по дну Балтийского моря продиктовано необходимостью исключить геополитические риски, связанные с транзитом российского газа через нестабильные и крайне враждебные России постсоветские государственные образования в Восточной Европе.
Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 млрд кубометров газа в год был построен в 2015 году консорциумом из четырёх стран: России, Германии, Голландии и Франции. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия.
«Северный поток» - самый протяжённый подводный газопровод в мире – 1224 километра.
В настоящее время идёт строительство ещё двух ниток «Северного потока» - газопровода «Северный поток-2». Также как и с первой очередью проекта, противодействие ему оказывают США, имеющие планы по продвижению на европейский рынок своего сжиженного природного газа (СПГ), и их восточноевропейские сателлиты. Помешать строительству газопровода пытаются через структуры Евросоюза путём принятия дискриминационного законодательства.
Также как и с первой очередью проекта, продвигается тезис о «зависимости» Европы от российского газа и экологической небезопасности газопровода.
Благодаря позиции основных государств Евросоюза, заинтересованных в поставках Российского газа, строительство продвигается успешно и должно быть закончено к концу 2019 года.
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