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Семья умершего главы Samsung заплатит рекордную сумму налога на наследство

ТАССиещё 1
1 час назад
Наследники умершего главы группы компаний Samsung Ли Гон Хи заплатят более 12 трлн вон ($10,7 млрд) в качестве налога на наследство, что является самой крупной подобной выплатой в истории страны. Об этом сообщили в среду представители семьи Ли.
Наследники главы Samsung заплатят рекордную сумму налога
Фото: ReutersReuters
При этом они умолчали, каким образом будут разделены унаследованные акции, что является ключевым моментом в изменении формы собственности крупнейшего южнокорейского конгломерата.
Наследники также сообщили, что пожертвуют 1 трлн вон ($900 млн) и около 23 тыс. произведений искусства, которые оцениваются примерно в 2 трлн вон ($1,8 млрд), на поддержку борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней.
Наследниками Ли Гон Хи являются его вдова Хон Ха Ри, сын Ли Гон Хи и две дочери - Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Самый богатый человек в Республике Корея умер в октябре прошлого года, оставив активы и недвижимость, стоимость которых превышает 25 трлн вон ($22,5 млрд).
Семья Ли Гон Хи выразила намерение выплатить налог на наследство частями: одна шестая будет выплачена до конца апреля, а оставшаяся часть - в течение следующих пяти лет.
Компании,
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