В России рекордно подорожало производство молока

Рост себестоимости составил 18%.
Пока это не отразилось на отпускных и розничных ценах, говорится в материалах Национального союза производителей молока.
В Минсельхозе
подтвердили, что производители и переработчики терпят издержки.
Причина повышения стоимости производства — подорожание кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, а также ветеринарных препаратов.
Снизить стоимость кормов помогут таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна, считают в министерстве сельского хозяйства.