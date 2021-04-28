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«AliExpress Россия» запустит продажу лекарств

Лера Букина
2 часа назад
«AliExpress Россия» начнет продавать лекарства в своем приложении на базе агрегатора «Все аптеки». Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.
«AliExpress Россия» запустит продажу лекарств
Фото: ТАССТАСС
«AliExpress Россия» открывает новую локальную категорию с аптечным ассортиментом. Заказать лекарства и сопутствующие товары можно будет во всех городах России», — говорится в сообщении.
Аптечная витрина будет размещаться в мобильном приложении «AliExpress Россия». Как отмечается, пользователям площадки будут доступны лекарственные препараты, биологически активные добавки (БАДы), аптечная косметика, медицинские изделия и приборы. В общей сложности для заказа будет доступно более 15 тысяч товаров от аптечных сетей.
Узнать наличие товара и его цену можно будет в разделе «Есть!». Покупатели будут иметь возможность бронировать товары онлайн и выкупать их в аптеке.
Сообщается, что все размещенные лекарственные препараты имеют государственную регистрацию и коды маркировки информационной системы оператора цифровой маркировки, Центра развития перспективных технологий «Честный знак».
Ранее «Рамблер» сообщал, что «AliExpress Россия» впервые раскрыла оборот по итогам финансового года, он составил 229,3 млрд рублей без вычета возвратов.
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