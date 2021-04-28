«AliExpress Россия» запустит продажу лекарств

«AliExpress Россия» начнет продавать лекарства в своем приложении на базе агрегатора «Все аптеки». Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.

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«AliExpress Россия» открывает новую локальную категорию с аптечным ассортиментом. Заказать лекарства и сопутствующие товары можно будет во всех городах России», — говорится в сообщении.

Аптечная витрина будет размещаться в мобильном приложении «AliExpress Россия». Как отмечается, пользователям площадки будут доступны лекарственные препараты, биологически активные добавки (БАДы), аптечная косметика, медицинские изделия и приборы. В общей сложности для заказа будет доступно более 15 тысяч товаров от аптечных сетей.

Узнать наличие товара и его цену можно будет в разделе «Есть!». Покупатели будут иметь возможность бронировать товары онлайн и выкупать их в аптеке.

Сообщается, что все размещенные лекарственные препараты имеют государственную регистрацию и коды маркировки информационной системы оператора цифровой маркировки, Центра развития перспективных технологий «Честный знак».