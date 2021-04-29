«Тинькофф» купил приложение для хранения пластиковых карт

В программе компании можно хранить различные пластиковые карточки, в том числе банковские, а также купоны и подарочные сертификаты,

Вся команда разработчиков сервиса, в том числе сооснователи Кирилл Горыню и Филипп Шубин, останутся в компании и продолжат автономное развитие системы. Также организация сохранит свою стратегию развития, а сервис сохранит открытость для работы с картами всех банков. Однако в приложение агрегируют сервисы "Тинькофф".