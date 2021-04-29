Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Тинькофф» купил приложение для хранения пластиковых карт

News.ruиещё 1
30 минут назад
Компания TCS Group купила контрольную долю в компании «Бесконтакт», разработавшей программу «Кошелёк». Приложение станет частью экосистемы «Тинькофф», передаёт РБК.
«Тинькофф» купил приложение для хранения пластиковых карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В программе компании можно хранить различные пластиковые карточки, в том числе банковские, а также купоны и подарочные сертификаты,
Сделка закрыта 29 апреля 2021 года. Коммерческие условия сделки не раскрываются, — говорится в сообщении TCS Group.
Вся команда разработчиков сервиса, в том числе сооснователи Кирилл Горыню и Филипп Шубин, останутся в компании и продолжат автономное развитие системы. Также организация сохранит свою стратегию развития, а сервис сохранит открытость для работы с картами всех банков. Однако в приложение агрегируют сервисы "Тинькофф".
В 2018 году 25% компании «Бесконтакт» купил «Альфа-Банк», но в 2020 году основатель организации Кирилл Горыню выкупил её обратно. Стороны объяснили, что сервис хочет выйти на международные рынки, что не входит в планы банка.
Накануне Тинькофф банк подал судебный иск к ПАО «Мобильные телесистемы». Сумма требований финансовой организации превышает один миллиард рублей. Сумма исковых требований организации к МТС — 1,117 млрд рублей. Суть претензий не оглашается.
Компании,Тинькофф банк,Альфа-банк,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители