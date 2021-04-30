Британский банк не смог расплатиться за рублевые облигации

Британский банк HSBC не исполнил заявку на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ) в размере 1,3 млрд рублей по итогам прошедшего 28 апреля аукциона. Это привело к снижению фактического объёма размещения бумаг.

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HSBC подал заявку на 1,3 млрд рублей по номинальной стоимости, однако так и не перечислил деньги, сообщила пресс-служба российского Минфина

В результате фактически размещённый объем выпуска ОФЗ снизился до 19,698 млрд рублей, а выручка от размещения — до 18,248 млрд рублей.

На аукционе 28 апреля Минфин разместил сразу два выпуска ОФЗ с датами погашения 12 марта 2031 года и 18 июля 2035 года. Объём предложения в обоих случаях составил 25 млрд рублей.

По итогам первого размещения размещённый объём выпуска составил 9,711 млрд рублей, выручка от размещения — 9,015 млрд рублей. Спрос достиг 51,168 млрд рублей.

Во втором размещении участвовал HSBC. До того как банк вернул ОФЗ Минфину, размещённый объём выпуска составлял 20,998 млрд рублей, выручка от размещения — 19,459 млрд рублей. Спрос, в свою очередь, составил 24,553 млрд рублей.

Поскольку британский банк не исполнил обязательства по заявке, Минфин пообещал применить к нему меры ответственности в соответствии с правилами Национального клирингового центра. В чём именно они будут выражаться, в министерстве не уточнили.

Аналитики «Сбербанк CIB» уточнили, что заявка от HSBC могла быть крупнейшей из удовлетворённых в ходе аукциона. У неё был минимальный и самый выгодный для Минфина уровень доходности — 7,14%. Остальные бумаги удалось продать в среднем под 7,21%.