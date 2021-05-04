Немецкие экологи приостановили строительство «Северного потока – 2». Они оспорили в суде лицензию на прокладку газопровода в немецкой экономической зоне Балтики, передаёт ТАСС.

Однако Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии с этим не согласно. Там пояснили, что глубина моря в районе строительства составляет около 20 метров, поэтому указанная местность птицам не столь важна.