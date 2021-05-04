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Немецкие экологи приостановили строительство «Северного потока – 2»

Говорит Москва
3 часа назад
Немецкие экологи приостановили строительство «Северного потока – 2». Они оспорили в суде лицензию на прокладку газопровода в немецкой экономической зоне Балтики, передаёт ТАСС.
Специалисты апеллировали к особой значимости территории для гнездовых птиц.
Однако Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии с этим не согласно. Там пояснили, что глубина моря в районе строительства составляет около 20 метров, поэтому указанная местность птицам не столь важна.
Регулятор считает возможным возобновление прокладки «Северного потока» с конца мая, так как последний судебный иск «имеет приостанавливающее действие» лишь для разрешения, выданного в середине января».
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