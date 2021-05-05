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В России может появиться еще один авиационный лоукостер

BFM.RUиещё 3
5 часов назад
Компания S7 обсуждает возможность создания новой бюджетной авиакомпании. Сначала об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, а затем информацию подтвердила пиар-директор группы Ирина Колесникова в комментарии для РБК. Сообщается, что сейчас производится оценка бизнес-модели и уже ведутся переговоры с Airbus и Boeing о лизинге воздушных судов.
В России может появиться еще один авиационный лоукостер
Фото: ТАССТАСС
Распространенное представление о том, что чуть ли не все авиакомпании из-за пандемии сейчас находятся на грани банкротства, не совсем правильное, говорит генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. Кризис затронул далеко не всех, отмечает он.
Виктор Горбачев? генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта: «Худо-бедно они от государства получили где-то в пределах 20 млрд рублей в прошлом году. О банкротстве могут говорить какие-то региональные авиакомпании. Там действительно сложности и трудности. Прекратился тот пассажиропоток, который был. А эти крупные компании, которых у нас примерно семь-восемь, которые обеспечивают нам 80% перевозок, могут получить льготные кредиты, им дадут, это не мелочь какая-то. Вот эти вывозные рейсы — они же тоже платные: 70 тысяч человек из Турции, например, это тоже оплачивает государство».
Именно лоукостеры, а вернее, аэрофлотовская «Победа» оказались в выигрыше от кризиса. И владельцы S7, в первую очередь Владислав Филев, наверняка с интересом смотрят на этот успех и хотят его повторить, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:
Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru: «Если посмотреть на кризисную ситуацию — она в различных авиакомпаниях совершенно отображается по-разному. И мы видим, что низкобюджетные авиакомпании, в частности «Победа», как раз на фоне кризиса показывают очень хорошие результаты и по объему перевозок, и по доходности. В прошлом году, несмотря на жесточайший кризис, которого еще не было в истории гражданской авиации, «Победа» единственная в стране сумела заработать в плюс. Конечно же, это все ведет к конкуренции, и, учитывая это, решение авиакомпании S7 видится вполне разумным».
О том, что инвестором нового российского лоукостера может стать Сбербанк, еще год с лишним назад — правда, это было до пандемии — говорил министр транспорта Виталий Савельев. Впрочем, неизвестно, на базе какой именно компании тогда планировалось его создать.
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