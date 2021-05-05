В России может появиться еще один авиационный лоукостер

Виктор Горбачев? генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта: «Худо-бедно они от государства получили где-то в пределах 20 млрд рублей в прошлом году. О банкротстве могут говорить какие-то региональные авиакомпании. Там действительно сложности и трудности. Прекратился тот пассажиропоток, который был. А эти крупные компании, которых у нас примерно семь-восемь, которые обеспечивают нам 80% перевозок, могут получить льготные кредиты, им дадут, это не мелочь какая-то. Вот эти вывозные рейсы — они же тоже платные: 70 тысяч человек из Турции, например, это тоже оплачивает государство».