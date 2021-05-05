В России может появиться еще один авиационный лоукостер

Виктор Горбачев? генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта: «Худо-бедно они от государства получили где-то в пределах 20 млрд рублей в прошлом году. О банкротстве могут говорить какие-то региональные авиакомпании. Там действительно сложности и трудности. Прекратился тот пассажиропоток, который был. А эти крупные компании, которых у нас примерно семь-восемь, которые обеспечивают нам 80% перевозок, могут получить льготные кредиты, им дадут, это не мелочь какая-то. Вот эти вывозные рейсы — они же тоже платные: 70 тысяч человек из Турции, например, это тоже оплачивает государство».
Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru: «Если посмотреть на кризисную ситуацию — она в различных авиакомпаниях совершенно отображается по-разному. И мы видим, что низкобюджетные авиакомпании, в частности «Победа», как раз на фоне кризиса показывают очень хорошие результаты и по объему перевозок, и по доходности. В прошлом году, несмотря на жесточайший кризис, которого еще не было в истории гражданской авиации, «Победа» единственная в стране сумела заработать в плюс. Конечно же, это все ведет к конкуренции, и, учитывая это, решение авиакомпании S7 видится вполне разумным».
О том, что инвестором нового российского лоукостера может стать Сбербанк
, еще год с лишним назад — правда, это было до пандемии — говорил
министр транспорта Виталий Савельев
. Впрочем, неизвестно, на базе какой именно компании тогда планировалось его создать.