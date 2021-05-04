Экологи сочли конфликт вокруг "Севпотока — 2" исчерпанным

Экологические активисты NABU считают конфликт вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2» исчерпанным, но требуют компенсации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации Кима Корнелиуса Детлоффа.

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«Нынешний конфликт касается измененного временного промежутка строительства с января по июнь в орнитологическом заповеднике. Теперь, когда в немецком Балтийском море не проводится строительства (в указанные месяцы), этот конфликт исчерпан. В настоящее время проблемой является вопрос компенсации ущерба, нанесенного морскому дну», - заявил Детлофф.

Ранее немецкая экологическая организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) обратилась в суд, чтобы оспорить разрешение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH), которое одобрило укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море на участке в 16,5 километра.

Экологи считают, что «Северный поток — 2» разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей.

В NABU отмечают, что организация является противником строительства газопровода с 2018 года и считают судебный иск единственным способом ограничить ущерб Балтийскому морю.

Выданное BSH разрешение действует до конца мая, но было временно остановлено на время рассмотрения жалобы экологов.