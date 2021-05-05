Региональные авиакомпании предрекли закрытие малых аэропортов

Среди авторов обращения - главы работающих в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке авиаперевозчиков. По их мнению, это может произойти из-за отсутствия средств на модернизацию площадок и ужесточения мер транспортной безопасности к посадочным площадкам.