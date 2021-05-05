Региональные авиакомпании предрекли закрытие малых аэропортов

Главы семи региональных авиакомпаний предупредили премьер-министра Михаила Мишустина о рисках закрытия малых аэропортов и сокращения рейсов. Так, они направили главе кабмина соответствующее письмо, сообщает «Коммерсант».
Среди авторов обращения - главы работающих в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке авиаперевозчиков. По их мнению, это может произойти из-за отсутствия средств на модернизацию площадок и ужесточения мер транспортной безопасности к посадочным площадкам.
Авиаперевозчики полагают, что на дооборудование площадок уйдёт от 28,6 млрд рублей до 110 млрд рублей, а на каждый малый аэропорт в разных регионах от 13 млн рублей до 50 млн рублей.
В Министерстве транспорта сообщили, что до октября собираются внести изменения в постановление, которые позволят снизить затраты операторов малых аэропортов за счет ранжирования аэродромов, вертодромов и посадочных площадок в зависимости от их характеристик и объемов обслуживания воздушных судов.
Ранее сообщалось, что Росавиации могут разрешить лишать пилотов гражданской авиации свидетельств за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства РФ, правил эксплуатации самолётов, если они привели к происшествию и причинению тяжкого вреда здоровью человека и крупному ущербу.