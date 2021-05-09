Британского принца уличили в торговле «доступом» к Путину

Британский принц Майкл Кентский
выступает «неофициальным послом» Великобритании в России, имеет связи с Россией и пытался продать доступ к российскому президенту Владимиру Путину
. Об этом пишет
The Sunday Times, проведя собственное расследование.
По данным издания, принц Майкл ведет дела со своим другом — маркизом Редингом. Вместе они якобы зарабатывают на связях с Кремлем, предлагая компаниям за деньги «замолвить слово» перед Путиным и его советниками и поспособствовать ведению бизнеса в РФ.
Источник утверждает, что маркиз предлагал ему организовать доступ к Путину. Для подтверждения этой информации журналисты создали сайт фиктивной компании, и, выступая ее представителями, связались с маркизом и секретарем принца для обсуждения возможного сотрудничества.
В ходе переговоров принц предложил использовать свои связи в британском посольстве и Русско-Британской торговой палате. Маркиз Рединг же рассказал, что принц неоднократно помогал таким образом компаниям, а также содействовал российским бизнесменам в ведении дел в Лондоне.
По словам маркиза, работа строится следующим образом: принц рассказывает Путину о компании, после чего работу с клиентом делегируют одному из сотни «путинистов».
Принц Майкл отрицает эту информацию, утверждая, что но не встречался с Путиным с 2003 года.
Формально принц Майкл не выполняет королевских обязанностей и занимается бизнесом, возглавляя консалтинговую компанию. В 2009 году его удостоили российским Орденом дружбы. Таким образом, он стал одним из трех британцев, которых наградили этим орденом.