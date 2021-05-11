Экс-глава «Магнита» стала гендиректором нового ретейлера

Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова возглавила новый альянс «Восточный союз», в который вошли крупнейшие торговые сети Сибири и Дальнего Востока. Об этом пишет РБК.

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По данным издания, об объединении в холдинг заявили крупнейшие игроки торгового рынка региона: хабаровская компания «ДВ Невада» ( «Самбери»), иркутская ООО «Маяк» («Слата») и красноярская ООО «Смарт» («Красный Яр»). В общей сложности были объединены 600 магазинов. Новый альянс уже вошел в Топ-10 крупнейших сетей России.

Издание отмечает, что у участников «Восточного союза» будет централизованная стратегия развития, общий категорийный менеджмент, закупочная деятельность, логистика. Также планируется развитие собственной торговой марки, подписание прямых контрактов с федеральными поставщиками, собственный импорт по ряду категорий и консолидация значительной части закупочного оборота сетей.

Также «Восточный союз» планирует организовать хабы для магистральных поставок. Ожидается, что это позволит перестроить цепочку и стать крупным заказчиком, сопоставимым с основными федеральными сетями.

При этом Гендиректор «Восточного союза» Ольга Наумова отметила, что пока не планируется переход магазинов на единый бренд, и они продолжат работать под привычными для покупателей названиями.