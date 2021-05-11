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В России появился новый крупный ритейлер

Алиса Селезнёва
24 минуты назад
Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова возглавила новый альянс «Восточный союз», в который вошли крупнейшие торговые сети Сибири и Дальнего Востока. Об этом пишет РБК.
Экс-глава «Магнита» стала гендиректором нового ретейлера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, об объединении в холдинг заявили крупнейшие игроки торгового рынка региона: хабаровская компания «ДВ Невада» ( «Самбери»), иркутская ООО «Маяк» («Слата») и красноярская ООО «Смарт» («Красный Яр»). В общей сложности были объединены 600 магазинов. Новый альянс уже вошел в Топ-10 крупнейших сетей России.
Издание отмечает, что у участников «Восточного союза» будет централизованная стратегия развития, общий категорийный менеджмент, закупочная деятельность, логистика. Также планируется развитие собственной торговой марки, подписание прямых контрактов с федеральными поставщиками, собственный импорт по ряду категорий и консолидация значительной части закупочного оборота сетей.
Также «Восточный союз» планирует организовать хабы для магистральных поставок. Ожидается, что это позволит перестроить цепочку и стать крупным заказчиком, сопоставимым с основными федеральными сетями.
При этом Гендиректор «Восточного союза» Ольга Наумова отметила, что пока не планируется переход магазинов на единый бренд, и они продолжат работать под привычными для покупателей названиями.
«Рамблер» писал, что в прошлом году лидером продуктового ретейла в России стала компания X5 Retail Group, объединяющая сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Также в компании отметили, что по итогам 2020 года они стали крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж с совокупным оборотом в 21,9 млрд рублей с учетом НДС.
Компании,Ольга Наумова,"Магнит",X5 Retail Group,
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