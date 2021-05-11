Побит докризисный рекорд по продажам бытовой техники

Продажи холодильников, стиральных машин и другой крупной бытовой техники в I квартале увеличились на 10% год к году, составив 3,3 млн штук. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет «М.Видео-Эльдорадо» по продажам крупной бытовой техники (КБТ) в России за январь-март.

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Продажи впервые превысили показатели докризисного I квартала 2014 года, когда они составили 3,1 млн в штуках и 45,1 млрд руб. в деньгах

В общей сложности в I квартале 2021 года россияне потратили на технику 76,3 млрд руб., что на 18% больше показателей 2020 года.

В числе лидеров по продажам бытовой техники - стиральные машины с долей 27% (900 тысяч проданных штук). Наиболее востребованными брендами являются LG, Samsung и Indesit. Еще около 21% пришлось на холодильники (22 млрд рублей выручки). 12% составили продажи встраиваемых варочных панелей.

Такая динамика обусловлена пандемией, которая стала драйвером обновления домашней техники, полагают в «М.Видео-Эльдорадо».

Еще один фактор спроса на крупную бытовую технику - повышение ипотечного кредитования и перераспределение расходов населения, полагает коммерческий директор группы Олег Муравьев.

Покупатели Wildberries в I квартале купили в 12 раз больше крупногабаритной техники, чем в 2020 году, отметили в пресс-службе компании.

Фактор ипотечного бума также нельзя сбрасывать со счетов, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров