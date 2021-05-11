Китайский BBK нарастил поставки в Россию дешевых смартфонов

Китайский холдинг BBK Electronics, владеющий брендами смартфонов Oppo, Vivo, Realme, впервые занял заметную долю в поставках в Россию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитиков GS по рынку смартфонов за I квартал.

Фото: OPPO OPPO

Как отмечается, за январь—март доля трех брендов составила 7%, а объем их поставок увеличился на 62% за год, до 600 тысяч штук.

Realme продемонстрировал наибольшие показатели роста импорта – в шесть раз, до 308 тысяч устройств.

Вместе с тем объем ввезенных смартфонов Oppo сократился на 25%, до 144 тысяч штук, а Vivo — вырос только на 4%, до 112 тысяч штук.

В общей сложности за первые три месяца 2021 года в Россию импортировали 8,1 млн смартфонов на 256 млрд рублей, свидетельствуют данные GS Group.

В натуральном выражении рост поставок составил 8%, в денежном — 34%. На первой строчке - корейский Samsung, на второй — китайский Xiaomi, на третьем месте — Apple

Как сообщил источник издания среди ритейлеров, продажи Realme по итогам I квартала увеличились на 244% в натуральном выражении и на 225% — в денежном.

Российский рынок является одним из стратегических для Realme, в этой связи у компании имеются агрессивные планы на II квартал, заявил директор по развитию бренда компании в стране Дмитрий Гостев. Realme собирается сохранить темпы увеличения продаж, отмечает он.

«Поставки не отражают напрямую уровень продаж смартфонов, но большие объемы ввезенных устройств могут стимулировать продажи», - указал аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

Увеличение поставок Realme будет отражено в продажах лишь в следующем квартале, полагает он.