Apple отчиталась о борьбе с мошенничеством

Кроме того, Apple за год не допустила в свой магазин около 1 миллиона приложений, которые были сочтены "рискованными или уязвимыми". Так, 95 тысяч приложений были удалены из магазина за мошеннические нарушения, 215 тысяч были отвергнуты администрацией магазина за нарушение политики о личной информации. Были удалены 470 тысяч аккаунтов девелоперов, и еще 205 тысяч заявок на создание таких аккаунтов были отклонены. Кроме того, за последние 12 месяцев Apple удалила 110 тысяч нарушающих закон или пиратских приложений.