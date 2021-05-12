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Ozon вошел в состав индекса MSCI Russia

Лера Букина
2 часа назад
Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включили в состав индекса MSCI Russia. Это следует из отчета индексного провайдера MSCI по итогам полугодового пересмотра, передает РИА Новости.
Ozon вошел в состав индекса MSCI Russia
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, бумаги Ozon попали в список компаний-участников индекса. Корректировки станут действительны после закрытия торгов 28 мая.
Сегодня в составе индекса находятся бумаги «Сбербанка», «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», «Яндекса», «Новатэка», «Татнефти», «Роснефти», TCS Group, «Полюса».
MSCI Russia является биржевым индексом российского рынка, на который ориентируется ряд крупных фондов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ozon решил получить банковскую лицензию.
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