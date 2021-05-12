Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Госдума наделила ПФР новыми полномочиями

Ura.Ru
18 минут назад
Пенсионный фонд России (ПФР) будет информировать граждан о размере пенсий. Такой законопроект приняла Госдума во втором чтении.
ПФР наделили новыми полномочиями
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«ПФР наделяется новой функцией — инициативное информирование застрахованного лица о предполагаемом размере страховой пенсии по старости», — сообщает Regnum.
Сообщать о размере пенсии будут раз в три года людям от 45 лет. Информировать будут автоматически через личный кабинет портала Госуслуги или по заявлению.
Минтруд изменит правила получения доплат к пенсии. Согласно новому законопроекту, пенсионеры смогут получить доплату без заявления, сообщает «Национальная служба новостей». Безработные тоже могут получить пенсию. Человек получает пенсионные коэффициенты во время ухода за детьми и службы в армии, пишет Nation News.
Ранее россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать пенсию. Выплата состоит из количества пенсионных коэффициентов, умноженных на их стоимость в год выхода на пенсию, а также фиксированной выплаты.
Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.
Компании,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Google,Госдума,ИА REGNUM,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители