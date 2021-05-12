Мишустин предложил ввести новый налог

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил введение прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, ведущих агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за границу. Об этом пишет «Прайм».

«Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений в том числе от депутатского корпуса», — заявил премьер-министр в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства.

По мнению премьер-министра, компаниям следует платить за жадность в вопросе вывода доходов дополнительными налогами в бюджет государства.

Вместе с тем Мишустин отметил важность в сохранении желания создавать новые продукты и экспортировать их. Для этого необходим баланс, отметил он.

В настоящее время ставка налога на прибыль в России достигает 20%, а основная часть поступлений направляется в региональные бюджеты.

Там, где работает бизнес, должно быть больше доходов для развития инфраструктуры, социальной сферы и для формирования новых рабочих мест, подчеркнул Мишустин.