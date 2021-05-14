«Мегафон» возглавит бывший директор «Магнита»

По словам Стрешинского, Помбухчан продолжит развитие компании в пост-пандемийный период и сфокусируется на дальнейшем росте показателей компании.Хачатур Помбухчан работает в «Мегафоне» с 2020 года. Сначала он был членом совета директоров, позже стал исполнительным директором компании. До этого Помбухчан в течение 10 лет работал финансовым директором ПАО «Магнит»
, а в 2018 году возглавил компанию после продажи основателем ритейлера Сергеем Галицким
большей части своей доли банку ВТБ
. Затем Помбухчан стал членом совета директоров сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса».