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«Мегафон» возглавит бывший директор «Магнита» и «Азбуки вкуса»

RB.ruиещё 4
1 час назад
Новым генеральным директором «Мегафона» станет Хачатур Помбухчан. Он сменит на посту Геворка Вермишяна.
«Мегафон» возглавит бывший директор «Магнита»
Фото: ТАССТАСС
Предполагается, что новый генеральный директор вступит в должность 1 июля, сообщает Forbes.
Текущий глава «Мегафона» Геворк Вермишян войдет в совет директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов, заявила компания.
«За время руководства компанией Геворк Вермишян трансформировал «Мегафон» из классического телеком-оператора в представителя новой индустрии. «Мегафон» — не только лидер по скорости мобильного интернета и масштабу инфраструктуры в стране, но и компания с широкой и прибыльной продуктовой линейкой для корпоративных клиентов, реализовавшая целый ряд стратегических альянсов в новых сферах бизнеса – таких, как электронная торговля или медиа», — заявил председатель совета директоров компании Иван Стрешинский.
По словам Стрешинского, Помбухчан продолжит развитие компании в пост-пандемийный период и сфокусируется на дальнейшем росте показателей компании.Хачатур Помбухчан работает в «Мегафоне» с 2020 года. Сначала он был членом совета директоров, позже стал исполнительным директором компании. До этого Помбухчан в течение 10 лет работал финансовым директором ПАО «Магнит», а в 2018 году возглавил компанию после продажи основателем ритейлера Сергеем Галицким большей части своей доли банку ВТБ. Затем Помбухчан стал членом совета директоров сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса».
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