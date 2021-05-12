Западные компании через 15 лет вычерпают всю нефть

Инвестиции не входящих в ОПЕК стран в 2020 году упали до самого низкого уровня за последние 15 лет, составив 311 млрд, говорится в майском отчете ОПЕК. Ожидается, что в 2021 году увеличения инвестиций не произойдет. Многие эксперты считают, что инвестиции больше никогда не достигнут уровня 2014 года, когда нефтяные компания вложили в геологоразведку и разработку новых месторождений углеводородов рекордную сумму – 718 млрд.

Фото: Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"

В ответ на требования инвесторов обеспечить свободный денежный поток независимые компании, добывающие сланцевую нефть, еще в конце 2019 года начали сокращать расходы на геологоразведку и добычу. В 2020 году из-за пандемии коронавируса упал спрос на энергоносители, и нефтяные компании были вынуждены значительно сократить затраты на разведочное и эксплуатационное бурение, а также на услуги нефтесервисных компаний – в первую очередь на операции по проведению гидроразрыва пласта. Сокращение инвестиций в геологоразведку ведет к сокращению запасов. При сохранении существующего уровня добычи у Big Oil – пяти крупнейших западных компаний – запасов осталось не более, чем на 15 лет.

"ЗЕЛЕНЫЙ КУРС" БАЙДЕНА

После победы Джо Байдена на президентских выборах положение американских сланцевых компаний ухудшилось. Несмотря на восстановление цен на энергоносители, нефтяники практически лишились возможности получить кредиты, необходимые для проведения геологоразведочных работ и разработки новых месторождений.

В течение первых ста дней нахождения в Белом доме Байден присоединился к Парижскому соглашению о климате, из которого Вашингтон вышел при Дональде Трампе , приостановил выдачу лицензий на добычу ископаемых видов топлива на федеральных землях, предложил беспрецедентные инвестиции в производство "чистой энергии", а также начал пересматривать многие льготы, предоставленные предыдущей администрацией.

На саммите по проблемам климата, который проходил в режиме видеоконференции, Байден раскрыл амбициозный план сокращения выбросов парниковых газов в течение ближайших десяти лет. Согласно этому плану, США должны сократить эмиссию парниковых газов на 50%-52% к 2030 году – почти в два раза больше, чем обещал бывший президент Барак Обама , подписавший Парижское соглашение в 2015 году.

Многие западные банки, инвестиционные фонды и управляющие компании – в том числе такие монстры, как Black Rock и Vanguard – частично или полностью прекратили кредитование нефтегазовых компаний. Более того, предоставление кредитов обуславливалось соблюдением жестких экологических требований, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

Отказ в предоставлении кредитов ведет к сокращению запасов крупнейших нефтяных компаний, без которых нефтяные компании не могут поддерживать добычу и получить средства, необходимые для перехода к ВИЭ.

BIG OIL ТЕРЯЕТ ЗАПАСЫ

Согласно оценкам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, крупнейшие нефтегазовые компании мира – ExxonMobil , Chevron, Total , Eni, Shell и BP или так называемые Big Oil – исчерпают свои резервы менее, чем через 15 лет, поскольку добываемые объемы не замещаются полностью за счет новых месторождений.

Из-за массовых списаний запасы Big Oil сократились на 13 млрд барр. н. э. (баррели нефтяного эквивалента) – примерно на 15% — в прошлом году. Основная причина сокращения — недостаток инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений.

По оценке британского издания Financial Times, в 2020 году из-за обвального падения цен на нефть добывающие активы Big Oil могли обесцениться на 900 млрд – почти на треть от их совокупной капитализации.

В прошлом году Big Oil были вынуждены сократить капитальные затраты на 34%. В начале этого года сокращения продолжились, что негативно отразилось на результатах геологоразведки. В первом квартале были обнаружены месторождения с суммарными запасами 1,2 млрд барр. н. э. – самый низкий показатель за последние 7 лет, сообщает Rystad Energy.

Доказанные запасы ExxonMobil сократились на 7 млрд барр. н. э. в 2020 году – на 30% по сравнению с годом ранее – в основном из-за списания активов в США и Канаде, где добываются сланцевый газ и битуминозная нефть.

В прошлом году доказанные запасы Shell снизились на 20% — до 9 млн барр. н. э. В следствие списаний Chevron потерял 2 млрд барр. н. э. доказанных запасов, ВР – 1 млрд барр. н. э. Снижение запасов этих компаний также произошло в связи со списаниями активов в Северной Америке.

Только французская Total и итальянская Eni в течение последнего десятилетия не сократили доказанные запасы. Для европейских компаний, которые стремятся ускорить переход к ВИЭ, нефть и газ по-прежнему остаются основными источниками дохода.

Поддерживать добычу для Big Oil становится непосильной задачей, поскольку объемы добычи полностью не восполняются за счет открытых месторождений, что может привести к сокращению выручки и не позволит профинансировать переход от ископаемого топлива к ВИЭ.

В настоящее время ни МЭА , ни ОПЕК не прогнозируют достижение пика спроса на нефть в течение ближайших десяти лет. Существует разные мнения по поводу сроков восстановления спроса после пандемии, но обе организации ожидают, что потребуется дополнительно 27-30 млн барр. н. э. к 2022 году, чтобы возместить снижение добычи на зрелых месторождениях и обеспечить растущий спрос после пандемии.

"Способность Big Oil генерировать прибыль в будущем зависит от объемов нефти и газа, которые компании способны продать. Если запасов недостаточно для поддержания добычи на соответствующем уровне, то возникнут проблемы с финансированием проектов перехода к ВИЭ. В результате, реализация планов по производству "чистой энергии" замедлится", — считает Парул Чопра, вице-президент исследовательского подразделения Rystad Energy в области геологоразведки и добычи.

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ЗАКРОМА РОССИИ

"Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице", — полагает глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Несмотря на наличие огромных запасов углеводородов министр уверен в необходимости осуществлять геологоразведку, в том числе в удаленных труднодоступных регионах, откуда вывозить углеводороды возможно по Северному морскому пути.

Кроме того, Козлов указал на трудности, связанные с невозможностью использовать определенные технологии из-за санкций со стороны западных стран. Это повышает затраты на разработку месторождений, где велики запасы трудноизвлекаемой нефти.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщил представителям СМИ, что прошедшая инвентаризация показала, что извлекаемых запасов нефти России хватит на 58 лет, рентабельных – всего на 19 лет. Запасами газа Россия обеспечена более чем на 60 лет.

По результатам аудита компании DeGolyer & MacNaughton доказанные запасы углеводородов крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" составили на конец 2020 года 39 млрд барр. н. э. (5,3 млрд т н. э.). При существующем уровне добычи – свыше 5 млн барр. н. э/сут. – "Роснефть" обеспечена доказанными запасами более чем на 15 лет. Органический коэффициент замещения доказанных запасов в 2020 году достиг 151%.

В конце прошлого года "Роснефть" приступила к реализации грандиозного проекта "Восток Ойл". В рамках проекта будут разрабатываться ряд месторождений на севере Красноярского края, совокупная ресурсная база которых достигает 6 млрд тонн жидких углеводородов (нефти и газового конденсата).