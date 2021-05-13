«Лента» попросила поставщиков не повышать цены на продукты

«Лента» обратилась к поставщикам социально значимых продуктов первой необходимости с предложением не повышать цены как минимум до конца III квартала. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора по стратегии и развитию закупок сети Елены Москаленко от 30 апреля.

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Речь идет о ценах на мясо, рыбу, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель. При запросах на их повышение «Лента» обязана незамедлительно проинформировать об этом соответствующие госорганы, говорится в документе.

Сеть вынуждена «инвестировать в цену за счет собственной маржи».

По словам источника «Коммерсанта» среди производителей, письмо «Ленты» является негативным примером демонстрации доминирующего положения на рынке.

Ряд компаний намерен требовать пересмотра цен с условием вывода товаров из ассортимента в случае отказа, заявил собеседник издания среди поставщиков.

По его словам, сети испытывают сложности, так как они находятся под давлением из-за повышения ценового контроля.

Социально значимые продукты и так продаются с минимальной розничной наценкой, заявил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов . В данной ситуации «Лента» может пытаться каким-то образом «охладить своих поставщиков», однако при объективном росте цен в лучшем случае эффект удастся растянуть.

Минсельхоз регулярно взаимодействует с объединениями и крупными производителями для того, чтобы предотвратить необоснованное повышение стоимости продукции, заявили в ведомстве. Там не прогнозируют резкого повышения цен на базовые продукты в 2021 году.

Что касается динамики цен на базовые продукты, то она сохранится в пределах общей инфляции, считают в Минсельхозе.