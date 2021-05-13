"Жадный бизнес понял": Дерипаска ответил на упрёк Мишустина

Про жадный бизнес... Ну, жадный бизнес понял, — сказал он.

Предприниматель подчеркнул, что Мишустин высказал правильную позицию и бизнес всегда готов искать решения проблем, а также добавил, что предпринимателей интересует, как именно будет происходить регулирование вывода дивидендов за границу.

Представителей власти не должно интересовать, что предприниматель делает с вырученными деньгами. Об этом рассказал миллиардер и совладелец объединенной компании «Русал» , занимающейся производством алюминия, Олег Дерипаска.

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«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью. Хорошо, давайте тогда и Центробанк России будет в той же лодке. Дело не в щедрости или в жадности. Долговой рынок отсутствует», — так он отреагировал на недавние слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина о жадности российских предпринимателей, которая провоцирует рост цен. Слова миллиардера приводит Forbes.

Дерипаска также высказался о том, что банкам выгоднее обложить представителей бизнеса обеспечительными мерами. «У нас самая кабальная система из существующих в мире», — заявил он. Миллиардер надеется на альтернативные варианты решения этой проблемы, пишет Pravda.ru.

Цены на социально значимые товары в России растут из-за жадности производителей и ретейлеров. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом.

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«[Цены растут из-за] жадности отдельных производителей и торговых сетей», — рассказал Мишустин во время отчета, который транслировался на сайте нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что цены на бензин растут из-за желания производителей топлива заработать.

Мишустин заявил, что власти РФ будет сдерживать рост цен на бензин в России, используя для этого все доступные способы. Председатель правительства подчеркнул, что цены на топливо во время пандемии коронавируса не вырастали выше инфляции. И в этом году также удастся сдержать рост цен, уверен Мишустин.

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что «жадность отдельных производителей и торговых сетей» является одной из причин роста цен на продукты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Силуанова, извлечение прибыли предпринимателями должно всегда соизмеряться с социальными задачами, которые они несут перед обществом.

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«Поэтому нахождение вот этого баланса — это та золотая середина, которой нужно придерживаться, в том числе предпринимателям. Именно на это было направлено обращение по вопросу «жадности», которое сегодня рассматривалось в парламенте», — объяснил Силуанов.

Также глава Минфина перечислил рыночные инструменты, которые сегодня задействованы для сдерживания роста цен на продукты. Среди них был назван механизм «демпфера», который, по словам Силуанова, «показал себя достаточно успешно» в сфере нефтепродуктов.

Второй механизм — оказание финансовой помощи в виде направления субсидий производителям, одним из условий которой должно быть сдерживание цен на внутреннем рынке.

Кроме того министр подчеркнул, что правительство всегда находится в диалоге с производителями товаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регулирование цен в России должно носить рыночный характер, как и говорил ранее Владимир Путин. Таким образом он прокомментировал слова премьера Михаила Мишустина о «жадности» торговых сетей, сообщает РИА Новости.

Рассуждать подробно о тезисах главы правительства Песков отказался, заметив, что Мишустин все достаточно подробно описал. По его словам, отдельная точка зрения Кремля по этому вопросу не требуется.

Производители дали совет правительству после слов премьера России Михаила Мишустина о жадности торговых сетей. Вице-президент «Российского зернового союза» Александр Корбут заявил в беседе с URA.RU, что государству необходимо заботиться о доходах населения.

Он отметил, что по российскому законодательству цель предпринимательской деятельности — получение прибыли, а цель государства — забота о доходах населения и «обеспечение для них доступности продовольствия».

«Я не уверен, что здесь стоит вопрос о какой-то жадности, особенно производителей. И в материалах было сказано, что производители среагировали на изменения цен мирового рынка, соответственно, они активизировали экспорт», — объяснил Корбут, добавив, что на рост цен повлияли «издержки производства, ослабление рубля, подорожание металла и других ресурсов».

По его словам, лучший способ бороться с жадностью — развивать конкуренцию и повышать доходы населения.

С тем, что повышение цен не обусловлено жадностью торговых сетей, согласился гендиректор «Национального союза производителей молока» Артем Белов . Он напомнил, что по итогам 2020 года себестоимость производства сырого молока в России в среднем выросла на 18 процентов, переработки — на 5-7 процентов, в то время как цены на полке выросли примерно на 3,5 процента.

«Можно сделать вывод, что производители молока сдерживали цены», — заверил Белов.