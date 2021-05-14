Треть компаний сократит площадь офисов

В ближайшие три года более трети крупных компаний намерены сократить площадь занимаемых ими помещений, тогда как почти такая же доля заявила о намерениях по расширению офисного пространства в ближайшие три года. Об этом пишет РБК со ссылкой на международную консалтинговую компанию Knight Frank.

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65% компаний расширят или сохранят нынешний уровень занимаемых площадей: 30% в течение ближайших трех лет увеличат площадь своих офисов, 35% решили не менять площадь. О планах по сокращению занимаемой площади сообщили 35% компаний.

В Москве средний размер сделки аренды по итогам 2020 года достиг 1757 кв. м, тогда как в 2019 году показатель составлял 2169 кв. м., заявила директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина

По ее словам, в I квартале 2021 года средний размер сделки аренды сократился до 1230 кв. м. После пандемии уменьшилось количество «квадратов» на одну персону. Кроме того, как отметила Зимина, при том же числе работников компании арендуют меньший объем офисных площадей. Она связывает такую тенденцию с трансформацией самого понятия офисного пространства.

«Меняется само представление об офисном пространстве: теперь оно воспринимается как место встреч и совместной работы, а не только как оборудованные рабочие места. Арендаторы заинтересованы во flex-пространствах, лаундж-зонах с постепенным снижением количества рабочих мест», - отметила она.

Согласно исследованию, каждый четвертый арендатор после пандемии намерен переехать в новый офис. 38% из них собираются это сделать в течение ближайших трех лет.