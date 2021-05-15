Эксперт оценил прибыль «Роскосмоса» от японских туристов

Моисеев
отметил, что контракты на полеты в космос держатся в тайне, поэтому сложно назвать точную сумму. Тем не менее он предполагает, что в связи с планами появления новых коммерческих американских игроков на рынке космического туризма «Роскосмосу»
придется значительно снизить цену на места в российском корабле «Союз МС-20». Эксперт подчеркнул, что последнее такое место на «Союзе» было продано для американского астронавта за более чем 80 миллионов долларов, однако для туристов должны сделать скидку. Таким образом, по его подсчетам, стоимость полета в космос должна снизиться примерно до 40 миллионов долларов за человека, всего же японцы заплатят около 80 миллионов долларов.