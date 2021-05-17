Владелец "Тараса Бульбы" решил обанкротиться

По данным ГСУ СК, в 2014-2015 годах налоговой инспекцией
была проведена проверка ООО "Золотой рассвет", которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети "Корчма "Тарас Бульба". Для того, чтобы с нее не взыскали доначисленные суммы неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года Белойван зарегистрировал другую подконтрольную организацию - ООО "Лидер К". После выставления налоговым органом требования об уплате обществом налога, пени, штрафа по вынесенному решению Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в 57 млн рублей. Он прекратил деятельность "Золотого рассвета", а ресторан продолжил работать от лица "Лидер К". Таким образом, были сокрыты денежные средства от налоговых органов.