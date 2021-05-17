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Мертвая петля: российскую авиацию ждут миллиардные убытки

Елена Прошина
1 час назад
Дополнительные расходы авиакомпаний могут составить 70 млрд рублей ежегодно из-за роста цен на авиатопливо, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на замглавы компании S7 Group Дмитрия Куделькина.
Российские авиакомпании понесут 70 млрд рублей дополнительных расходов в год из-за роста цен на топливо при сохранении котировок на уровне марта, пишет газета со ссылкой на выступление Куделькина на заседании комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре РСПП. Также по данным Росавиации, в крупных российских аэропортах в апреле стоимость авиатоплива также выросла примерно на 20% к началу года, уточняет издание.
Однако на начало мая цены на керосин ниже, чем в 2019 году: средняя цена при заправке "в крыло" в мае 2019 составляла 53,5 тыс. рублей за т, сейчас же она не превышает 50 тыс. рублей, рассказали изданию в Минэнерго.
"Биржевые цены демонстрируют похожую динамику, но при этом находятся ниже цен заправки: 42,3 тыс. рублей за т в мае 2021 года против 43 тыс. рублей за т топлива на начало мая 2019 года", - уточнили в ведомстве.
Для стабилизации ситуации ФАС предложила авиакомпаниям при закупке топлива применять биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов авиакеросином, говорится в имеющемся у газеты письме Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которую министерство просит рассмотреть предложения ФАС. Письмо было направлено в АЭВТ для оценки авиаперевозчиками предложений ФАС, рассказали газете в Минтрансе.

ФАС рекомендовала нефтяникам запастись авиакеросином

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяникам нарастить запасы авиакеросина на случай возобновления авиасообщения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания биржевого комитета ФАС.
По данным ведомства, принятие решения о начале перелётов может спровоцировать рост цен на данный вид топлива. Заблаговременная подготовка же позволит избежать этого.
Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения, — говорится в документе.

Россиян предупредили о новом росте цен на авиабилеты

Эксперты предсказали новый рост стоимости авиабилетов в России из-за скачка цен на авиационный керосин в начале года. Об этом сообщила газета «Известия».
Стоимость авиакеросина, по информации издания, выросла в марте в большинстве российских аэропортов в среднем на 6–9%.
В частности, компания «ЛУКОЙЛ-Аэро» с 5 по 16 марта повысила стоимость авиатоплива в 20 российских аэропортах: в Тюмени, Самаре и Екатеринбурге она увеличилась на 7%. «Базовый авиатопливный оператор» (дочерняя компания «Роснефти») с 11 марта повысил стоимость авиакеросина в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика более чем на 9% относительно января.
Скачок цен подтвердили представители авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Smartavia. По данным «Уральских авиалиний», резкий рост цен произошёл в большинстве аэропортов в среднем на 6–7%. Авиперевозчик также не исключил традиционного повышения стоимости авиатоплива перед летним сезоном.
Как заявил источник одной из отечественных авиакомпаний, увеличение стоимости керосина происходит в 2021 году уже не впервые, однако именно мартовское подорожание стало наиболее заметным.
Опрошенные «Известиями» эксперты уточнили, что топливо может становиться дороже под влиянием нескольких факторов:
  • колебания валютного курса,
  • рост цен на нефть,
  • отмена аэропортами антикризисных мер поддержки перевозчиков,
  • увеличение объёмов перевозок,
  • аннулирование скидок на аэронавигационные сборы.
В связи с этим представители перевозчиков предсказали рост стоимости авиакеросина ещё до наступления летнего сезона. Сейчас себестоимость перевозок почти вернулась на уровень, который был до пандемии, а цена авиабилетов — нет, пояснил источник «Известий» в одной из авиакомпаний. По его словам, в итоге разница между расходами и доходами компаний увеличивается.
«Аэрофлот» с 10 марта уже повысил топливный сбор на внутренних рейсах на 10%. Стоимость сбора в цене одного билета класса «эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500. В то же время на 225 рублей выросла цена сбора для «комфорта» и на 300 рублей — для тарифов класса «бизнес».
Как отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» (объединяет производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев, авиаперевозчики привыкли к тому, что керосин постоянно растёт в цене, и каждый год перед сезоном поднимают стоимость билетов.
По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, рост издержек на топливо существенно увеличит финансовую нагрузку на компании. На фоне накопленных долгов и убыточности повышение цен увеличит риски неплатежей, а для авиакомпаний критически важно не допускать появления задолженности за керосин.
Ранее стало известно, что средняя стоимость забронированного авиаперелёта из России за границу в начале марта 2021 года выросла на 55% в годовом выражении.

Минтранс России опроверг резкий рост цен на авиабилеты

Сообщения о том, что в России произошёл резкий скачок цен на авиабилеты, не соответствуют реальному положению дел. Об этом 2 апреля завили в Министерстве транспорта РФ.
«Информация, представленная агрегаторами по продаже авиабилетов о якобы росте цен на них по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — подчеркнули в федеральном ведомстве.
Так, напротив, подчеркнули в Минтрансе, по целому ряду направлений в России уровень цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом снизился. Так, на 22% стали дешевле перелёты из Москвы в Ростов-на-Дону, в Томск — на 14%, в Сыктывкар — на 12%. Также снизились цены на авиабилеты из российской столицы в Екатеринбург и Новосибирск (на 10%) и Кемерово (на 18%).
Кроме того, добавили в ведомстве со ссылкой на авиакомпании, осуществленные продажи на период с апреля по июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем за аналогичный период 2019 года. Снижение подтвердил ряд крупных авиаперевозчиков.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip, цена билетов на авиарейсы в некоторые города России увеличилась на 15 120% по сравнению с 2020 годом. Речь идёт об услугах авиаперевозчиков, которые будут предоставляться с апреля по июнь.
Так, отмечалось, что самый большой скачок цен зафиксирован на рейсы из Москвы в Набережные Челны (121%), в Томск (91%), а также Нижнекамск (88%). Кроме того, билеты из Сочи в Пермь подорожали на 58%, а из Новосибирска в Нижневартовск — на 41%.
Компании,Видео,Дмитрий Гусев,Уральские авиалинии,АК S7,Минтранс РФ,Российский союз промышленников и предпринимателей,Роснефть,Аэрофлот,ФАС,Минэнерго,Росавиация,газета "Известия",
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