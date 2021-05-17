Мертвая петля: российскую авиацию ждут миллиардные убытки

Дополнительные расходы авиакомпаний могут составить 70 млрд рублей ежегодно из-за роста цен на авиатопливо, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на замглавы компании S7 Group Дмитрия Куделькина.

Российские авиакомпании понесут 70 млрд рублей дополнительных расходов в год из-за роста цен на топливо при сохранении котировок на уровне марта, пишет газета со ссылкой на выступление Куделькина на заседании комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре РСПП . Также по данным Росавиации , в крупных российских аэропортах в апреле стоимость авиатоплива также выросла примерно на 20% к началу года, уточняет издание.

Однако на начало мая цены на керосин ниже, чем в 2019 году: средняя цена при заправке "в крыло" в мае 2019 составляла 53,5 тыс. рублей за т, сейчас же она не превышает 50 тыс. рублей, рассказали изданию в Минэнерго

"Биржевые цены демонстрируют похожую динамику, но при этом находятся ниже цен заправки: 42,3 тыс. рублей за т в мае 2021 года против 43 тыс. рублей за т топлива на начало мая 2019 года", - уточнили в ведомстве.

Для стабилизации ситуации ФАС предложила авиакомпаниям при закупке топлива применять биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов авиакеросином, говорится в имеющемся у газеты письме Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которую министерство просит рассмотреть предложения ФАС. Письмо было направлено в АЭВТ для оценки авиаперевозчиками предложений ФАС, рассказали газете в Минтрансе.

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяникам нарастить запасы авиакеросина на случай возобновления авиасообщения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания биржевого комитета ФАС.

По данным ведомства, принятие решения о начале перелётов может спровоцировать рост цен на данный вид топлива. Заблаговременная подготовка же позволит избежать этого.

Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения, — говорится в документе.

Эксперты предсказали новый рост стоимости авиабилетов в России из-за скачка цен на авиационный керосин в начале года. Об этом сообщила газета «Известия».

Стоимость авиакеросина, по информации издания, выросла в марте в большинстве российских аэропортов в среднем на 6–9%.

В частности, компания «ЛУКОЙЛ-Аэро» с 5 по 16 марта повысила стоимость авиатоплива в 20 российских аэропортах: в Тюмени, Самаре и Екатеринбурге она увеличилась на 7%. «Базовый авиатопливный оператор» (дочерняя компания «Роснефти» ) с 11 марта повысил стоимость авиакеросина в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика более чем на 9% относительно января.

Скачок цен подтвердили представители авиакомпаний « Уральские авиалинии » и Smartavia. По данным «Уральских авиалиний», резкий рост цен произошёл в большинстве аэропортов в среднем на 6–7%. Авиперевозчик также не исключил традиционного повышения стоимости авиатоплива перед летним сезоном.

Как заявил источник одной из отечественных авиакомпаний, увеличение стоимости керосина происходит в 2021 году уже не впервые, однако именно мартовское подорожание стало наиболее заметным.

Опрошенные «Известиями» эксперты уточнили, что топливо может становиться дороже под влиянием нескольких факторов:

колебания валютного курса,

рост цен на нефть,

отмена аэропортами антикризисных мер поддержки перевозчиков,

увеличение объёмов перевозок,

аннулирование скидок на аэронавигационные сборы.

В связи с этим представители перевозчиков предсказали рост стоимости авиакеросина ещё до наступления летнего сезона. Сейчас себестоимость перевозок почти вернулась на уровень, который был до пандемии, а цена авиабилетов — нет, пояснил источник «Известий» в одной из авиакомпаний. По его словам, в итоге разница между расходами и доходами компаний увеличивается.

«Аэрофлот» с 10 марта уже повысил топливный сбор на внутренних рейсах на 10%. Стоимость сбора в цене одного билета класса «эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500. В то же время на 225 рублей выросла цена сбора для «комфорта» и на 300 рублей — для тарифов класса «бизнес».

Как отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» (объединяет производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев , авиаперевозчики привыкли к тому, что керосин постоянно растёт в цене, и каждый год перед сезоном поднимают стоимость билетов.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, рост издержек на топливо существенно увеличит финансовую нагрузку на компании. На фоне накопленных долгов и убыточности повышение цен увеличит риски неплатежей, а для авиакомпаний критически важно не допускать появления задолженности за керосин.

Ранее стало известно, что средняя стоимость забронированного авиаперелёта из России за границу в начале марта 2021 года выросла на 55% в годовом выражении.

Сообщения о том, что в России произошёл резкий скачок цен на авиабилеты, не соответствуют реальному положению дел. Об этом 2 апреля завили в Министерстве транспорта РФ.

«Информация, представленная агрегаторами по продаже авиабилетов о якобы росте цен на них по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — подчеркнули в федеральном ведомстве.

Так, напротив, подчеркнули в Минтрансе, по целому ряду направлений в России уровень цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом снизился. Так, на 22% стали дешевле перелёты из Москвы в Ростов-на-Дону, в Томск — на 14%, в Сыктывкар — на 12%. Также снизились цены на авиабилеты из российской столицы в Екатеринбург и Новосибирск (на 10%) и Кемерово (на 18%).

Кроме того, добавили в ведомстве со ссылкой на авиакомпании, осуществленные продажи на период с апреля по июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем за аналогичный период 2019 года. Снижение подтвердил ряд крупных авиаперевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip, цена билетов на авиарейсы в некоторые города России увеличилась на 15 120% по сравнению с 2020 годом. Речь идёт об услугах авиаперевозчиков, которые будут предоставляться с апреля по июнь.