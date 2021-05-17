AT&T вызовет Бэтмена и Гарри Поттера для убийства Netflix

Акции медиакомпании Discovery подорожали на 18% на фоне новостей о слиянии с WarnerMedia. Новая компания создаст серьёзную конкуренцию Netflix
, Disney
и другим гигантам стриминга и телевидения. На предварительных торгах Нью-Йоркской фондовой биржи днём 17 мая бумаги Discovery взлетели почти до $42, позже скорректировавшись до $35,8. Столь резкий скачок был вызван новостью о том, что компания объединит свои активы с дочерним подразделением американского телеком-гиганта AT&T
WarnerMedia. Советы директоров компаний обоих медиахолдингов уже одобрили сделку, её планируют закрыть в середине 2022 года. Стоимость новой компании после слияния может превысить $150 млрд, подсчитали эксперты. Объединённый бизнес грозит серьёзно пошатнуть позиции конкурентов — крупнейшего стримингового сервиса Netflix и производителя кино и мультфильмов Disney. Сейчас WarnerMedia принадлежат кабельные каналы HBO, CNN, TNT и TBS, а также киностудия Warner Bros. В свою очередь, Discovery управляет стриминговым сервисом Discovery+ и целым рядом телеканалов, в том числе Discovery Channel, Animal Planet и др. В результате объединения компания будет владеть одной из самых обширных библиотек контента в мире (почти 200 000 часов), а также получит права более чем на 100 популярных брендов. Ожидается, что выручка в первый год совместной работы составит примерно $52 млрд с чистой прибылью около $14 млрд. Большую часть создаваемого медиагиганта получат акционеры телеком-холдинга AT&T, к которому перейдёт 71% компании. Возглавит новую компанию генеральный директор Discovery Давид Заслав. В марте 2021 года Discovery пережила крупный обвал акций в связи с крахом фонда Archegos. В течение недели ценные бумаги компании подешевели более чем на 43%. Несмотря на то что это стоило миллиарды инвестиционным банкам, отдельные крупные инвесторы увидели в этом возможность вложиться в Discovery. Но пока бумаги медиакомпании всё ещё остаются «на дне», не торопясь возвращаться к цене до падения в $77,2. Фото: Pxhere , CC0 Как заработать миллион на акциях? Ответ в разделе «Инвестиции» .