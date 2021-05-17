США потеснили Россию на рынке поставок газа в Европу

США по итогам первого квартала 2021 года стали первым по величине поставщиком сжиженного природного газа на европейский рынок, сместив с этого места Катар, следует из данных ежеквартального отчета "Газпрома"

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"Благодаря значительному наращиванию добычи попутного газа и строительству новых терминалов по сжижению газа в последние годы, США стали первым по объему поставщиком СПГ на европейский рынок, поставив в первом квартале 2021 года 7,4 миллиарда кубометров (-4 миллиарда кубометров, или —35,1%)", — говорится в отчете "Газпрома".

При этом поставки СПГ из Катара в январе-марте снизились до 4,7 миллиарда кубометров, то есть на 3,1 миллиарда кубометров, или 39,3%, при росте поставок на рынки Ближнего Востока и в страны Азии.

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

Данных по поставкам СПГ из России в своем отчете "Газпром" не приводит. Компания при этом указывает, что в 2020 году США занимали второе место по поставкам СПГ на европейский рынок, увеличив их до 25,8 миллиарда кубов, или на 41%. В свою очередь, Катар опережал США по данному показателю, экспортировав в Европу 30,6 миллиарда кубов СПГ, или на 5% меньше, чем в 2019 году.

В то же время в апреле Еврокомиссия сообщила в отчете, что РФ в 2020 году уступила второе место по экспорту СПГ в Европу и опустилась на третье, где раньше были США. Если в 2019 году Россия поставила на европейский рынок 21 миллиард кубометров, а США 17 миллиардов, то в 2020 году экспорт российского СПГ составил 17 миллиардов, а американского 19 миллиардов. В итоге, по данным ЕК, США стали главным поставщиком СПГ в Европу, опередив даже Катар (18 миллиардов).

Однако данные отчета Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL) подтверждают скорее цифры "Газпрома". По ним, основным поставщиком СПГ в Европу стал Катар, экспортировав 21,89 миллиона тонн. Далее на второе место поднялись США, поставив европейским потребителям 18,51 миллиона тонн, а на третье опустилась Россия с показателем 12,58 миллиона тонн.

ПРИЧИНЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как сообщил РИА Новости аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин, США в 2020 году смогли улучшить свои позиции на рынке Европы, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, за счет существенного роста мощностей. Они увеличились с 35,1 до 60,5 миллиона тонн: новые технологические линии запустили на трех СПГ-заводах – Freeport, Cameron и Elba Island. А для ряда производств 2020 год стал первым полным годом работы.

"Несмотря на общий рост объема поставок, уровень загрузки – ключевой показатель конкурентоспособности заводов по сжижению газа – на производствах в США снизился со 104% в 2019 году до 79% в 2020 году. Катарским и российским заводам, напротив, удалось сохранить уровень загрузки своих заводов на высоком уровне – в обеих странах он оказался близок к 100%", — сообщил Тимонин.

При этом снижение экспорта СПГ из РФ на рынок Европы эксперт объясняет исключительно изменением географической структуры поставок из-за ценовой конъюнктуры. В 2020 году крупнейшим рынком сбыта российского СПГ стала Азия, на нее пришлось почти 50% поставок, которые выросли почти на 2 миллиона тонн. Аналогичная ситуация и с Катаром, для которого АТР традиционно является крупнейшим потребителем.

"Хотя в среднем по 2020 году величина так называемой азиатской премии находилась на относительно невысоком уровне – порядка 1,1 доллара на MMBtu, в последние месяцы года на фоне холодной зимы, восстановления экономики и приостановки ряда заводов регион стал значительно более привлекательной точкой сбыта СПГ по сравнению с Европой: в декабре ценовой дифференциал составил уже 5,6 доллара", — отмечает Тимонин.

"Что касается перспектив на ближайшее будущее, возможности для укрепления позиций на рынке ЕС есть как у России, так и у США: в нашей стране в этом году ожидается запуск завода на компрессорной станции "Портовая" мощностью 1,5 миллиона тонн, ориентированного именно на европейский рынок, а также будет выведена на полную мощность четвертая очередь "Ямала СПГ" на 0,9 миллиона тонн", — считает эксперт.