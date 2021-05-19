Отели недосчитались 100 млн рублей от "Газпрома"

«Газпром» задолжал десятки миллионов рублей екатеринбургским отелям, где останавливались вахтовики с его строек. Сотрудники жили в гостиницах не менее двух недель, но оплаты по заключённым договорам отельеры так и не увидели.

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Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию «Опора России».

К организации обратилась за помощью екатеринбургская компания «Центр бронирования "Юста"», рассказавшая о задержках оплаты по договорам размещения на обязательный двухнедельный карантин вахтовых рабочих, которые приехали на стройки «Газпрома». Через «Юсту» договоры на размещение вахтовиков заключили восемь гостиниц, но даже предоплату они получили не в полном объёме.

Договоры о размещении сотрудников заключала «ГСП-сервис» через материнскую структуру «Газстройпром». Общая сумма соглашений составила 137,6 млн рублей, из которых сейчас выплачено лишь 39,4 млн. Остальные 98,2 млн рублей отели не могут получить с марта.

Согласно договорённости, «Газстройпром» должен был заплатить 70% стоимости размещения в первые десять дней проживания вахтовиков и оставшиеся 30% — в течение месяца после выезда. Всего с января по март было четыре заезда вахт, но предоплату организации получили только за один из них.

Задержки выплат поставили екатеринбургские гостиницы в трудное финансовое положение. На время приёма рабочих на карантин они были закрыты и не принимали других гостей, следовательно, не получали доходы. Сейчас у гостиниц нет средств даже на ведение хозяйственной деятельности, что существенно осложняет подготовку к екатеринбургскому форуму «Иннопром», который ожидается в июле.