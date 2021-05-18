СМИ: Amazon договаривается о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer

Интернет-компания Amazon
ведёт переговоры о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), выяснили американские СМИ. Если сделка состоится, это усилит позиции крупнейшего сетевого ретейлера в сфере медиаконтента. Об обсуждении возможной сделки стало известно изданиям Variety и The Information со слов анонимных источников, близких к переговорам. По информации изданий, Amazon планирует использовать ресурсы MGM для развития собственной студии Amazon Studios и сервисов стримингового видео Prime и IMDB. Одну из старейших киностудий Голливуда эксперты оценивают от $5 млрд до $10 млрд. По предварительным данным, сейчас речь идёт о сделке на $9 млрд. В переговорах активно участвуют старший вице-президент Amazon Studios Майкл Хопкинс
и председатель правления MGM Кевин Ульрих, также являющийся крупнейшим акционером студии. Тем не менее пока уверенности в том, что сделка всё-таки состоится, нет. О намерении продать MGM владельцы киностудии объявили в конце 2020 года. Тогда же компания начала обсуждать перспективы релиза на стриминговых сервисах Apple
и Netflix
нового фильма о Джеймсе Бонде, премьеру переносили уже несколько раз из-за пандемии коронавируса. В конечном итоге медиаменеджеры решили дождаться благоприятного момента и выпустить очередную часть «бондианы» в прокат в кинотеатрах. Amazon, за последние годы ставший одной из крупнейших и богатейших интернет-компаний мира, продолжает развивать своё медиа-направление. Различные его подразделения занимаются производством кино, телесериалов, видеоигр и издательской деятельностью. О Metro-Goldwyn-Mayer Metro-Goldwyn-Mayer, основанная в 1924 году в результате слияния трёх кинопроизводителей, вплоть до 1942-го оставалась безоговорочным лидером голливудской киноиндустрии. Но после крушения классической студийной системы в конце 1960-х она так и не смогла приспособиться к реалиям Нового Голливуда, и в 2010 году объявила о своём банкротстве при долге в $4 млрд. Тем не менее в том же году студия отменила своё банкротство и продолжила выпускать фильмы, в том числе «бондиану». Фильм «007: Кординаты "Скайфолл"» собрал в прокате более $1 млрд, что стало рекордом за всю историю студии. Помимо этого, MGM принадлежат кинофраншизы о Рокки, Хоббите и Розовой Пантере, а также телесериалы «Викинги», «Фарго» и «Рассказ служанки». Фото: Pixabay, Pixabay License Подпишись на наш инстаграм , чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.