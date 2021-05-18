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Банки поделятся данными о финансах россиян с налоговиками

Лера Букина
40 минут назад
Правительство планирует привести в соответствие с рекомендациями ОЭСР нормы Налогового кодекса по противодействию уклонению от налогов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», который внесен на рассмотрение в ГД.
Банки поделятся данными о финансах россиян с налоговиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, организации финансового рынка будут нести ответственность за намеренное непредставление информации о клиенте, а также за представление клиентом неполных или недостоверных данных в отношении самого себя, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Нарушителям грозит штраф – от 20 000 до 300 000 рублей. Наибольшие штрафы грозят тем, кто нарушает сроки предоставления информации, самые небольшие – за предоставление неполной или недостоверных сведений клиентом такой организации в отношении самого себя.
В законопроекте закрепляется понятие «финансовый актив». Речь идет о деньгах, ценных бумагах, долях в компаниях других активах за исключением недвижимого имущества, драгметаллов и банковских сейфов.
После поправок финансовые организации начнут предоставлять объемную информацию о своих клиентах налоговой службе, указал партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. В настоящее время у налоговиков есть возможность только просить предоставить документы или информацию по той или иной сделке.
Сам факт инициативы принятия данного закона может вызвать отток игроков с финансовых рынков в менее регулируемые юрисдикции, которые не относятся к российской экономике, считает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Антирекорд по оттоку капитала можно ожидать к концу года, считает он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ФНС активно взялась проверять россиян с иностранными счетами.
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