Банки поделятся данными о финансах россиян с налоговиками

Правительство планирует привести в соответствие с рекомендациями ОЭСР нормы Налогового кодекса по противодействию уклонению от налогов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», который внесен на рассмотрение в ГД

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, организации финансового рынка будут нести ответственность за намеренное непредставление информации о клиенте, а также за представление клиентом неполных или недостоверных данных в отношении самого себя, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Нарушителям грозит штраф – от 20 000 до 300 000 рублей. Наибольшие штрафы грозят тем, кто нарушает сроки предоставления информации, самые небольшие – за предоставление неполной или недостоверных сведений клиентом такой организации в отношении самого себя.

В законопроекте закрепляется понятие «финансовый актив». Речь идет о деньгах, ценных бумагах, долях в компаниях других активах за исключением недвижимого имущества, драгметаллов и банковских сейфов.

После поправок финансовые организации начнут предоставлять объемную информацию о своих клиентах налоговой службе , указал партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе . В настоящее время у налоговиков есть возможность только просить предоставить документы или информацию по той или иной сделке.

Сам факт инициативы принятия данного закона может вызвать отток игроков с финансовых рынков в менее регулируемые юрисдикции, которые не относятся к российской экономике, считает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Антирекорд по оттоку капитала можно ожидать к концу года, считает он.