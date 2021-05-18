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«Покусывать» крупные экосистемы: ЦБ дал совет малому бизнесу

Елена Прошина
1 час назад
Замглавы Центробанка (ЦБ) Сергей Швецов призвал небольшие российские компании «покусывать» экосистемы крупных холдингов. Слова чиновника приводит РБК.
«Покусывать» крупные экосистемы: ЦБ дал совет малому бизнесу
Фото: РамблерРамблер
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«Должны быть компании, которые активно покусывают лидеров, пытаясь занять свое место, продвигая новые идеи, новое качество продукта, любя своего потребителя и тем самым толкая развитие вперед», — отметил Швецов.
Также, по его словам, властям разных стран следует ограничивать присутствие на национальном рынке глобальных игроков, поощряя развитие местных компаний и сервисов.
Клиенты должны иметь возможность переходить из одной экосистемы в другую, отметил Швецов, добавив, что единственным сдерживающим фактором должна стать привязанность человека к интерфейсу конкретных сервисов.
Отмечается, что в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор разрабатывает новые требования для экосистем, которые должны будут сделать их более открытыми, а доступ к платформам будут получать конкурирующие поставщики товаров и услуг.

ЦБ продлил до августа обсуждение доклада по регулированию экосистем

Банк России продлил до августа сроки обсуждения доклада для общественных консультаций "Экосистемы: подходы к регулированию", сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая на банковской конференции НКР.
Ранее Банк России рассчитывал получить обратную связь по своему докладу до 1 июня 2021 года.
"Мы продлили обсуждение доклада об экосистемах до августа. Похожий документ у правительства, мы готовим вторую часть нашего доклада, которая посвящена рискам банков, которые инвестируют в экосистемы. К августу мы планируем завершить обсуждения, к концу года обобщить", - сказал он.
Банк России в апреле представил для общественных обсуждений доклад по регулированию экосистем в России.
В ЦБ отмечали, что главной целью разработки подходов регулирования экосистем является устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду, прежде всего регуляторный арбитраж между иностранными и национальными игроками.
В работе над выработкой предложений по регулированию принимают участие Минэкономразвития, ФАС, Минфин, Минцифры и другие федеральные органа исполнительной власти.
По словам Швецова, Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в РФ уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.
При этом, по словам первого зампреда ЦБ, большая часть мер по регулированию экосистем, которые участники обсуждения выработают, будут применяться не Банком России.

Набиуллина увидела риски для вкладчиков от банковских экосистем

Движение банков к созданию бизнес-моделей с экосистемами может таить в себе риски для вкладчиков из-за инвестирования их средств в экспансивную покупку компаний. Об этом заявила на встрече ЦБ с банковским сообществом, организованной Ассоциацией банков России, глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Экосистемы таят и свои риски, банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию, отдача от этих бизнесов может быть меньше и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует ее развитие. И мы должны защищать интересы вкладчиков и инвесторов", - сказала Набиуллина.
В Банке России явное движение в сторону бизнес-моделей, связанных с экосистемами, видят со стороны небольшого количества крупных банков.
"Надо сказать, что экосистемы, безусловно, привлекательны для клиентов, дают возможности получать в одной среде, в одном приложении почти все, что нужно человеку каждый день", - отметила Набиуллина.
Ранее в одном из аналитических докладов Банк России подчеркивал, что развитие бизнес-моделей банков на основе экосистем может негативно влиять на конкуренцию в секторе. Так, оно укрепляет позиции крупных игроков и тех, кто получил доступ к экосистеме, но мешает расти тем, кто не подключен к экосистеме.
Полноценные экосистемы с большим числом проектов, не связанных с банковской деятельностью, на данный момент создают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк.

ЦБ планирует расширить меры по кибербезопасности экосистем

Банк России изучает риски, связанные с развитием экосистем, и может расширить меры по обеспечению информационной безопасности и операционной надежности. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Сейчас Банк России обсуждает с участниками рынка возможности расширения регуляторных мер по обеспечению информационной безопасности и операционной надежности на финансовые экосистемы", - рассказали газете в ЦБ.
По данным издания, в 2021 году регулятор представит доклад о том, как риски, связанные с развитием экосистем, влияют на финансовый рынок и на уровень конкуренции.
В ФАС "Известиям" сообщили, что крупные объединения на банковском рынке повлекут формирование устойчивых групп потребителей, а это вызовет сложности у других фигур этого рынка. В ведомстве отметили, что регуляторам следовало бы разработать принципы такого взаимодействия. Там добавили, что в пока ФАС не находила признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны экосистем, но риски возможны в будущем.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал "Известиям", что экосистемы также могут стать причиной утечки персональных данных клиентов.
"Уровень безопасности небанковских сервисов, а также каналов, по которым персональные сведения передаются, должен быть сопоставим с требованиями к банкам. Иначе есть риск проникновения мошенников через небанковские системы в кредитные организации и утечки персональных данных клиентов", - объяснил Войлуков.

Выручка экосистемы Сбера резко выросла

Выручка цифровых нефинансовых бизнесов Сбера по итогам первого квартала текущего года резко выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщает РИА Новости.
В первом квартале выручка экосистемы увеличилась в четыре раза, достигнув 33,6 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в полтора раза и составила 6,1 миллиарда рублей.
По итогам года банк ожидает роста выручки своей экосистемы как минимум в 2,8 раза — до более чем 200 миллиардов рублей. В 2020 году выручка компаний экосистемы Сбера достигла 71,4 миллиарда рублей, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с 2019-м.
Чистая прибыль Сбера за первый квартал 2021 года по МСФО составила 304,5 миллиарда рублей (плюс 152,7 процента год к году). Розничный кредитный портфель вырос на 3,9 процента до 9,7 триллиона рублей. Количество активных клиентов-физических лиц превысило 100 миллионов человек, а число подписчиков «СберПрайм» превысило 1 миллион.

Власти КНР против экосистем

Китайских IT-гигантов обязали отвязать свои платежные сервисы от других продуктов, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, им запретили использовать данные о пользователях, которые собирают экосистемы, для продвижения финансовых продуктов и услуг.
С новыми ограничениями столкнулись в том числе оператор WeChat, компания Tencent, а таже ByteDance, JD.com, DiDi и другие. Китайские регуляторы сочли, что методики ведения бизнеса этих компаний рискованные, они нарушают антимонопольное законодательство и угрожают финансовой системе страны. Касается это прежде всего кросс-продаж — когда, например, пользователям того же WeChat, который является не только мессенджером, но и платежной системой, предлагают кредиты. В таком продвижении активно используется анализ Big Data, или больших массивов данных.
Работает это так: допустим, пользователь активно интересуется новыми автомобилями и обсуждает конкретные модели с другими людьми. Тогда логично предположить, что человек хочет сменить авто, и предложить ему либо саму машину, либо кредит на ее покупку, а зачастую — и то и другое. В «большие данные» попадает история веб-серфинга и онлайн-покупок, электронная переписка, активность в соцсетях и многое другое. Есть алгоритмы, которые анализируют все эти сведения и группируют пользователей по неким признакам — к примеру, в одну группу выделяют тех, кто ищет ипотеку, а в другую — любителей компьютерных игр. Ну а дальше система направляет таргетированную рекламу участникам этих групп. Потенциальные заемщики, понятно, получат предложение о кредите, а геймеры, скорее всего, увидят тизер новой игры или же рекламу магазинов, продающих компьютерное железо.
Почему китайские власти видят в этом некую опасность? Объясняет гендиректор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин:
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«Естественно, этот вопрос касается не только Китая, но и любой другой нормальной страны, которая хочет быть самостоятельной, и самостоятельной прежде всего в политическом смысле. Дело в том, что компания большая может заменить очень много, может очень многое дать, но в то же время она никогда не будет строить светофоры, пешеходные переходы или думать о том, чтобы перераспределить блага между гражданами. Это политическая работа. Вот эта политическая работа, конечно, должна оставаться за государством. В этом самый главный конфликт между «бигтехом» и государством».
Власти Китая стали, наверное, первыми, кто решил упорядочить деятельность экосистем. Вероятно, очень скоро этой проблемой озаботятся и другие страны. Продолжает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:
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«Это вызов для регулирования, никто не понимает, как точно с этим поступить. Нужно ли как-то разделять или работать как с монополиями, потому что это не классические монополии. Что делать с регулированием продаж нефинансовых услуг через финансовые экосистемы? Вопросов очень много, и российский регулятор выпустил сейчас специальный обзор о том, как можно было бы регулировать такие экосистемы, и предложил возможность перехода клиентов своим профилем из одной экосистемы в другую без потери истории работы, структуры, расходов и так далее. Это революционная идея, в мире пока так никто не делал».
Несколько лет назад Герман Греф говорил, что традиционный банкинг скоро умрет, его поглотит IT. Прогноз еще не сбылся в полной мере, но процесс уже идет, в том числе и в России. На наших глазах происходит становление сразу двух экосистем: «Сбера» и «Яндекса». Кстати, не так давно президент попросил Германа Оскаровича не забывать про то, что «Сбер» — это не только IT, но — и в первую очередь — еще и банк.
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