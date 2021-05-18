«Покусывать» крупные экосистемы: ЦБ дал совет малому бизнесу

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«Должны быть компании, которые активно покусывают лидеров, пытаясь занять свое место, продвигая новые идеи, новое качество продукта, любя своего потребителя и тем самым толкая развитие вперед», — отметил Швецов.

Также, по его словам, властям разных стран следует ограничивать присутствие на национальном рынке глобальных игроков, поощряя развитие местных компаний и сервисов.

Клиенты должны иметь возможность переходить из одной экосистемы в другую, отметил Швецов, добавив, что единственным сдерживающим фактором должна стать привязанность человека к интерфейсу конкретных сервисов.

Отмечается, что в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор разрабатывает новые требования для экосистем, которые должны будут сделать их более открытыми, а доступ к платформам будут получать конкурирующие поставщики товаров и услуг.

Банк России продлил до августа сроки обсуждения доклада для общественных консультаций "Экосистемы: подходы к регулированию", сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая на банковской конференции НКР.

Ранее Банк России рассчитывал получить обратную связь по своему докладу до 1 июня 2021 года.

"Мы продлили обсуждение доклада об экосистемах до августа. Похожий документ у правительства, мы готовим вторую часть нашего доклада, которая посвящена рискам банков, которые инвестируют в экосистемы. К августу мы планируем завершить обсуждения, к концу года обобщить", - сказал он.

Банк России в апреле представил для общественных обсуждений доклад по регулированию экосистем в России.

В ЦБ отмечали, что главной целью разработки подходов регулирования экосистем является устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду, прежде всего регуляторный арбитраж между иностранными и национальными игроками.

ФАС, В работе над выработкой предложений по регулированию принимают участие Минэкономразвития Минфин , Минцифры и другие федеральные органа исполнительной власти.

По словам Швецова, Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в РФ уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.

При этом, по словам первого зампреда ЦБ, большая часть мер по регулированию экосистем, которые участники обсуждения выработают, будут применяться не Банком России.

Движение банков к созданию бизнес-моделей с экосистемами может таить в себе риски для вкладчиков из-за инвестирования их средств в экспансивную покупку компаний. Об этом заявила на встрече ЦБ с банковским сообществом, организованной Ассоциацией банков России, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Экосистемы таят и свои риски, банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию, отдача от этих бизнесов может быть меньше и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует ее развитие. И мы должны защищать интересы вкладчиков и инвесторов", - сказала Набиуллина.

В Банке России явное движение в сторону бизнес-моделей, связанных с экосистемами, видят со стороны небольшого количества крупных банков.

"Надо сказать, что экосистемы, безусловно, привлекательны для клиентов, дают возможности получать в одной среде, в одном приложении почти все, что нужно человеку каждый день", - отметила Набиуллина.

Ранее в одном из аналитических докладов Банк России подчеркивал, что развитие бизнес-моделей банков на основе экосистем может негативно влиять на конкуренцию в секторе. Так, оно укрепляет позиции крупных игроков и тех, кто получил доступ к экосистеме, но мешает расти тем, кто не подключен к экосистеме.

ВТБ и Тинькофф Банк. Полноценные экосистемы с большим числом проектов, не связанных с банковской деятельностью, на данный момент создают Сбербанк

Банк России изучает риски, связанные с развитием экосистем, и может расширить меры по обеспечению информационной безопасности и операционной надежности. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Сейчас Банк России обсуждает с участниками рынка возможности расширения регуляторных мер по обеспечению информационной безопасности и операционной надежности на финансовые экосистемы", - рассказали газете в ЦБ.

По данным издания, в 2021 году регулятор представит доклад о том, как риски, связанные с развитием экосистем, влияют на финансовый рынок и на уровень конкуренции.

В ФАС "Известиям" сообщили, что крупные объединения на банковском рынке повлекут формирование устойчивых групп потребителей, а это вызовет сложности у других фигур этого рынка. В ведомстве отметили, что регуляторам следовало бы разработать принципы такого взаимодействия. Там добавили, что в пока ФАС не находила признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны экосистем, но риски возможны в будущем.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал "Известиям", что экосистемы также могут стать причиной утечки персональных данных клиентов.

"Уровень безопасности небанковских сервисов, а также каналов, по которым персональные сведения передаются, должен быть сопоставим с требованиями к банкам. Иначе есть риск проникновения мошенников через небанковские системы в кредитные организации и утечки персональных данных клиентов", - объяснил Войлуков.

Выручка цифровых нефинансовых бизнесов Сбера по итогам первого квартала текущего года резко выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом квартале выручка экосистемы увеличилась в четыре раза, достигнув 33,6 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в полтора раза и составила 6,1 миллиарда рублей.

По итогам года банк ожидает роста выручки своей экосистемы как минимум в 2,8 раза — до более чем 200 миллиардов рублей. В 2020 году выручка компаний экосистемы Сбера достигла 71,4 миллиарда рублей, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с 2019-м.

Чистая прибыль Сбера за первый квартал 2021 года по МСФО составила 304,5 миллиарда рублей (плюс 152,7 процента год к году). Розничный кредитный портфель вырос на 3,9 процента до 9,7 триллиона рублей. Количество активных клиентов-физических лиц превысило 100 миллионов человек, а число подписчиков «СберПрайм» превысило 1 миллион.

Китайских IT-гигантов обязали отвязать свои платежные сервисы от других продуктов, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, им запретили использовать данные о пользователях, которые собирают экосистемы, для продвижения финансовых продуктов и услуг.

С новыми ограничениями столкнулись в том числе оператор WeChat, компания Tencent, а таже ByteDance, JD.com, DiDi и другие. Китайские регуляторы сочли, что методики ведения бизнеса этих компаний рискованные, они нарушают антимонопольное законодательство и угрожают финансовой системе страны. Касается это прежде всего кросс-продаж — когда, например, пользователям того же WeChat, который является не только мессенджером, но и платежной системой, предлагают кредиты. В таком продвижении активно используется анализ Big Data, или больших массивов данных.

Работает это так: допустим, пользователь активно интересуется новыми автомобилями и обсуждает конкретные модели с другими людьми. Тогда логично предположить, что человек хочет сменить авто, и предложить ему либо саму машину, либо кредит на ее покупку, а зачастую — и то и другое. В «большие данные» попадает история веб-серфинга и онлайн-покупок, электронная переписка, активность в соцсетях и многое другое. Есть алгоритмы, которые анализируют все эти сведения и группируют пользователей по неким признакам — к примеру, в одну группу выделяют тех, кто ищет ипотеку, а в другую — любителей компьютерных игр. Ну а дальше система направляет таргетированную рекламу участникам этих групп. Потенциальные заемщики, понятно, получат предложение о кредите, а геймеры, скорее всего, увидят тизер новой игры или же рекламу магазинов, продающих компьютерное железо.

Почему китайские власти видят в этом некую опасность? Объясняет гендиректор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин:

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«Естественно, этот вопрос касается не только Китая, но и любой другой нормальной страны, которая хочет быть самостоятельной, и самостоятельной прежде всего в политическом смысле. Дело в том, что компания большая может заменить очень много, может очень многое дать, но в то же время она никогда не будет строить светофоры, пешеходные переходы или думать о том, чтобы перераспределить блага между гражданами. Это политическая работа. Вот эта политическая работа, конечно, должна оставаться за государством. В этом самый главный конфликт между «бигтехом» и государством».

Власти Китая стали, наверное, первыми, кто решил упорядочить деятельность экосистем. Вероятно, очень скоро этой проблемой озаботятся и другие страны. Продолжает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев

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«Это вызов для регулирования, никто не понимает, как точно с этим поступить. Нужно ли как-то разделять или работать как с монополиями, потому что это не классические монополии. Что делать с регулированием продаж нефинансовых услуг через финансовые экосистемы? Вопросов очень много, и российский регулятор выпустил сейчас специальный обзор о том, как можно было бы регулировать такие экосистемы, и предложил возможность перехода клиентов своим профилем из одной экосистемы в другую без потери истории работы, структуры, расходов и так далее. Это революционная идея, в мире пока так никто не делал».