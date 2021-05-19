Сбер признан лучшим банком по созданию акционерной стоимости

Сбер второй год подряд был признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет, согласно рейтингу компании BCG, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru" в среду, 19 марта.

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Отмечается, что именно по этому показателю Сбер занял 50-е место среди крупнейших по капитализации корпораций мира. Рейтинг Value Creators ежегодно оценивает главные компании планеты по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет; соответственно в данный конкретный момент речь идёт о периоде 2016–2020 годов.

Для формирования списка BCG проанализировала TSR порядка 2400 компаний по всему миру. Сам же рейтинг подготовлен для 33 отраслей.

В топ-50 оказались корпорации, наиболее эффективные с точки зрения создания акционерной стоимости. В свою очередь, TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за данный период. Считается, что именно этот показатель и дает наиболее адекватное представление о создаваемой акционерной стоимости.