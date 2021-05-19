Соединённые Штаты не оставляют попыток остановить строительство «Северного потока — 2». На этот раз Вашингтон планирует ввести санкции в отношении четырёх судов, участвующих в строительстве газопровода. Также под ограничительные меры попадают четыре связанных с ними компании. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, призыв внести в санкционный список четыре компании и четыре судна, которые поддерживают строительство трубопровода, будет содержаться в докладе Госдепартамента США . Его ведомство планируется представить Конгрессу в среду, 19 мая.

По мнению Госдепа, такой шаг задержит завершение строительства «Северного потока — 2». Конкретные организации не уточняются.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод «Северный поток — 2» является российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнёров по НАТО», — сказал пресс-секретарь Госдепа США.

Он добавил, что Вашингтон продолжит изучать организации и компании, причастные к строительству, и напомнил о риске попасть под санкции в случае участия в строительстве «Северного потока — 2».

Соединенные Штаты являются противником российского газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает РБК. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Во время беседы Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов сотрудничеству с союзниками и партнерами «для противодействия попыткам России подорвать коллективную безопасность» и в этой связи заявил, что Вашингтон выступает против газопровода.

Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат изучать организации, задействованные в строительстве газопровода. «Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке — 2», рискуют подвергнуться санкциям», — сказал сотрудник ведомства.

Александр Панкин. Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД

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«Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», – сказал он, передает РИА «Новости».

Панкин подчеркнул, что односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН , уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран.

«В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?» – отметил он.

Дипломат напомнил, что «Северный поток – 2» является чисто экономическим проектом, который отвечает интересам как России, так и Европы.

«Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане «Северный поток – 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом», – указал он.

Панкин также заявил, что попытки «вставить палки в колеса» на этапе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» незаконны. «Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами. Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества», – сказал он.

Дипломат также отметил, что Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог.

«Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод – будь то «отравление» Алексея Навального, «вмешательство» в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане», – сказал он.

По словам замглавы МИД, это «не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах».

«Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну «заплатить цену» за «враждебные действия», – отметил он.

Также Панкин заявил, что Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга.

«Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы», – сказал Панкин.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать проект трубопровода "Северный поток 2" для давления на Россию не соответствуют реальности в текущей ситуации.

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"По нашей оценке, "Северный поток 2" по-прежнему имеет смысл с точки зрения энергетической политики. Конечно, нельзя рассматривать проект независимо от поведения России", — заявил министр в интервью порталу t-online.

"Только "Северный проект 2" все чаще объявляют универсальным средством, при помощи которого можно было бы урезонить Россию. Это не соответствует реальности, прежде всего, когда Европа одновременно с этим по-прежнему покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают нефть из России", — добавил он.

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе назвал длину недостроенного участка газопровода «Северный поток-2». По его словам, осталось достроить еще 80 километров, его слова приводит «Интерфакс».

«Более детальной информацией я, к сожалению, не располагаю», — сказал Крузе и выразил уверенность, что проект будет завершен, сроки он не озвучил. Консул подчеркнул, что для Германии газопровод имеет особенную важность, поскольку позволит в перспективе диверсифицировать энергетику.

Ранее в мае канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства из-за нужды в российском газе. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер напомнил, что за 40 лет экспорт газа в Германию из СССР и потом России никогда не был «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом».

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.