В России могут появиться новые эконом-магазины

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Собеседники на розничном рынке рассказали изданию, что X5 задумался о запуске магазинов «Пятерочка» эконом-сегмента в качестве самостоятельного формата. Торговые точки планируется размещать на площади до 250 квадратных метров, а их ассортимент формировать на 60% из товаров собственных торговых марок.

По словам генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ассортимент «Пятерочки» эконом-сегмента будет меньше обычной «Пятерочки» — около трех тысяч наименований против около 4,5 тысячи.

Партнер OneStory Ольга Сумишевская отметила, что сокращение ассортимента позволит сократить операционные затраты на магазин и, может быть, снизить цены.