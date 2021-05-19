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В России могут появиться новые эконом-магазины

Артём Кульша
1 час назад
Ретейлер X5 Retail Group может запустить магазины «Пятерочка» эконом-сегмента. Об этом сообщает «Коммерсант».
В России могут появиться новые эконом-магазины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собеседники на розничном рынке рассказали изданию, что X5 задумался о запуске магазинов «Пятерочка» эконом-сегмента в качестве самостоятельного формата. Торговые точки планируется размещать на площади до 250 квадратных метров, а их ассортимент формировать на 60% из товаров собственных торговых марок.
По словам генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ассортимент «Пятерочки» эконом-сегмента будет меньше обычной «Пятерочки» — около трех тысяч наименований против около 4,5 тысячи.
Партнер OneStory Ольга Сумишевская отметила, что сокращение ассортимента позволит сократить операционные затраты на магазин и, может быть, снизить цены.
В X5 сообщили, что планируют лишь доработать существующие форматы «Пятерочки». Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова высказала мнение, что X5 пытается переформатировать магазины, которые не дотягивают до запланированных финансовых показателей.
Компании,X5 Retail Group,
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