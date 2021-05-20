Глава компании-владельца TikTok покидает пост

Основатель разработавшей TikTok китайской компании ByteDance Чжан Имин объявил об уходе с поста её гендиректора. Перестановки запланированы на конец 2021 года — так бизнесмен хочет «обеспечить мягкую смену руководства». О кадровых переменах сообщил сам Чжан Имин на официальном сайте ByteDance. Предприниматель заявил, что хочет сфокусироваться не на управлении, а на долгосрочной стратегии компании, её корпоративной культуре и социальной ответственности. «Я считаю, что лучше всего смогу преодолеть пределы того, чего компания может достичь в следующее десятилетие, и развивать инновации, если буду использовать свои сильные стороны — сосредоточенное обучение, систематическое мышление и готовность пробовать новое», — обратился к сотрудникам глава ByteDance. Имин признался, что его беспокоит отсутствие времени на обновление знаний и концепций, а также то, что он до сих пор полагается на идеи, которые были у него ещё до основания ByteDance. Он объяснил, что уход с руководящей позиции даст ему возможность быть полезнее для компании и оказывать большее влияние на долгосрочные перспективы. На посту гендиректора его сменит сооснователь компании Лианг Рубо. Ближайшие полгода они будут работать «бок о бок», чтобы обеспечить наиболее плавную смену руководства, пояснил Чжан Имин. Помимо TikTok Лиангу Рубо перейдёт под управление ещё одна платформа для обмена видео Xigua, а также социальная сеть Helo и новостные агрегаторы Toutiao и BaBy. Штаб-квартира ByteDance, основанной в 2012 году, находится в Пекине, но сама компания зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офисы в 126 городах мира. Последние подсчёты численности сотрудников компании были в 2019 году, тогда на ByteDance работали 60 000 человек. Среди задач, которые предстоит решать новому руководству — запланированный выход на IPO (первичное публичное размещение акций), слухи о котором резко подняли капитализацию компании в последние месяцы. В конце марта оценка стоимости ByteDance превышала $250 млрд. Таким образом китайская компания почти оправилась от урона, нанесённого действиями экс-президента США Дональда Трампа
. Летом 2020 года он пригрозил заблокировать TikTok, если его американский бизнес не продадут компании из США. Своё решение Белый дом мотивировал подозрениями, что популярная соцсеть передаёт данные об американцах китайским властям, а само приложение может использоваться для дезинформации и пропаганды. Доказательств этого власти так и не предоставили, а встречный иск от TikTok и смена президента США отложили вопрос о блокировке соцсети на неопределённый срок. Фото: www.facebook.com/Zhang-Yiming Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .