Бизнесу готовят уголовное наказание за подделку маркировки

В Уголовном кодексе появится наказание за подделку маркировки товаров. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который Госдума
может принять в июне.
Применение поддельных средств идентификации является одним из возможных способов легализации незаконных товаров, которые могут нести угрозу для потребителя, говорится в пояснительной записке. Для недобросовестных участников оборота - это возможность избегать уплаты налогов и таможенных платежей.
Предлагается введение штрафа до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также предлагается наказывать либо принудительными работами на период до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев.
Во избежание давления на бизнес кабмин предложил установить переходный период длиной в шесть месяцев для того, чтобы предприниматели смогли адаптироваться к новым нормам.
Оборот контрафактных непродовольственных товаров в 2019-2020 годах составил 5,2 трлн рублей, указали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), отвечающего за маркировку товаров в России, ссылаясь на данные ТИАР-Центра. Как отмечается, данный показатель сопоставим с 4,7% ВВП страны.
Большинство фракций Госдумы готовы поддержать данный законопроект.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что страны ЕАЭС
унифицируют подходы к маркировке товаров.