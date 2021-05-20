Бизнесу готовят уголовное наказание за подделку маркировки

Применение поддельных средств идентификации является одним из возможных способов легализации незаконных товаров, которые могут нести угрозу для потребителя, говорится в пояснительной записке. Для недобросовестных участников оборота - это возможность избегать уплаты налогов и таможенных платежей.

Предлагается введение штрафа до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также предлагается наказывать либо принудительными работами на период до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев.