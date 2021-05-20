Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Бизнесу готовят уголовное наказание за подделку маркировки

Лера Букина
1 час назад
В Уголовном кодексе появится наказание за подделку маркировки товаров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который Госдума может принять в июне.
Бизнесу готовят уголовное наказание за подделку маркировки
Фото: ТАССТАСС
Применение поддельных средств идентификации является одним из возможных способов легализации незаконных товаров, которые могут нести угрозу для потребителя, говорится в пояснительной записке. Для недобросовестных участников оборота - это возможность избегать уплаты налогов и таможенных платежей.
Предлагается введение штрафа до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также предлагается наказывать либо принудительными работами на период до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев.
Во избежание давления на бизнес кабмин предложил установить переходный период длиной в шесть месяцев для того, чтобы предприниматели смогли адаптироваться к новым нормам.
Оборот контрафактных непродовольственных товаров в 2019-2020 годах составил 5,2 трлн рублей, указали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), отвечающего за маркировку товаров в России, ссылаясь на данные ТИАР-Центра. Как отмечается, данный показатель сопоставим с 4,7% ВВП страны.
Большинство фракций Госдумы готовы поддержать данный законопроект.
Ранее «Рамблер» сообщал, что страны ЕАЭС унифицируют подходы к маркировке товаров.
Компании,ЕАЭС,Госдума,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители