«Газпром» указал на острую необходимость Европы в газе

Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на низком уровне. В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было закачано лишь 33,6 млрд кубометров, что существенно меньше объёмов прошлых лет (на 34 млрд кубометров). Об этом заявила зампред правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передаёт ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Повторение прошлогодней ситуации с низким спросом на газ крайне маловероятно, и на смену переизбытку в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов. В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было закачано лишь 33,6 млрд куб. м запасов, что существенно ниже уровня прошлых лет, — заявила Бурмистрова на пресс-конференции.

Она отметила, что хранилища опустели после морозной зимы. Бурмистрова не исключила, что закачка газа в ПХГ Европы завершится не в октябре, как всегда, а позже. Обычно она начинается в апреле, но в этом году из-за холодов началась только в мае.

Также она сообщила, что «Газпром» сохраняет прогноз по экспортной цене газа для ЕС на уровне около $200 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что предложение «Оператора ГТС Украины» о дополнительных мощностях по прокачке газа через Украину в мае не заинтересовало «Газпром». Российская компания отказалась от этого предложения.