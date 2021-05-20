"Меньше выбора и хуже ассортимент"? Что получат потребители от сделок "Ленты" и "Магнита"

На этой неделе стало известно о двух крупных сделках в российской ретейле. «Магнит» объявил о покупке сети магазинов «Дикси» , а «Лента» сообщила, что купит супермаркеты Billa.

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Эксперты, опрошенные журналом «Секрет фирмы» , рассказали, как объединение торговых сетей повлияет на потребителей.

По мнению младшего директора по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Михаила Ткача , закрытие этих сделок не должно негативно сказаться на уровне цен для конечного потребителя, поскольку потенциал для консолидации рынка все еще велик, и конкуренция остается насыщенной.

Ранее о том, что укрупняющиеся торговые сети не будут диктовать цены, заявил и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров . Он отметил, что в России по итогам 2020 года на сетевых ретейлеров приходилось 39% рынка, а остальное занимали несетевые магазины.

Аартнер Odgers Berndtson Анна Сус, в свою очередь, считает, что укрупнение торговых сетей не только не повредит рынку, но и пойдет ему на пользу.

«Когда несколько действительно крупных игроков „сражаются“ за внимание и кошелек потребителя, они находятся в режиме постоянного тестирования новых технологий, инвестируют в сервис, в глубину скидок, в совершенствование формата магазинов», — пояснила она.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что объединение сетей не повлияет на цены, но скажется на ассортименте.