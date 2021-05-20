Нарасхват: в России приготовились к ажиотажному спросу на авто

«АвтоВАЗе» спрогнозировали рост рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году до 1,7 млн штук.

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По словам Громака, прогнозы аналитиков приблизительные и ежедневно меняются из-за «волатильной ситуации».

В Ассоциации автомобильного бизнеса (АЕБ) оценивают объем продаж легковых и легких коммерческих авто в 2021 году в 1,63 млн штук. Согласно прогнозам, продажи вырастут на 2,1% по сравнению с предыдущим годом.

По мнению Громака, для поддержки отрасли необходимы государственные программы, например, льготное кредитование, индексация утилизационного сбора.

По данным АЕБ, продажи «АвтоВАЗа» в первые четыре месяца 2021 года выросли на 37%, до 121,8 тысяч автомобилей. Компания занимает первое место по продажам в России с долей более 20%.