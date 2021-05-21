Иск на $10 млрд: магнат подал в суд на McDonald’s

Иск был подан в тот же день, когда компания McDonald's заявила о решении до 2024 года увеличить с 2 до 5% расходы на рекламу в СМИ, которыми владеют афроамериканцы. Кроме того, компания заявила о выделении средств на рекламу на платформах, принадлежащих женщинам, а также различным этническим и сексуальным меньшинствам.