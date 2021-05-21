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Илон Маск анонсировал появление Tesla в России

Лера Букина
1 час назад
Глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что в ближайшем будущем компания Tesla может официально выйти на рынок России, Казахстана и других стран СНГ. Такое заявление было сделано в ходе российского марафона «Новое знание», передает РИА Новости.
По его словам, это будет «потрясающе».
«У нас есть завод в Шанхае < > Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира», — заявил он.
Марафон «Новое знание» начался 20 мая в Москве, параллельно он будет проходить в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск приостановил продажи автомобилей Tesla за биткоины.
Компании,Видео,Илон Маск,РИА Новости,
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