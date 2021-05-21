По его словам, это будет «потрясающе».

Марафон «Новое знание» начался 20 мая в Москве, параллельно он будет проходить в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.