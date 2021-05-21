Глава Evraz Фролов с 31 августа покидает свой пост

Алексей Иванов родился в 1975 году, в Evraz работает с 2002 года. До назначения на должность старшего вице-президента он занимал позиции вице-президента, руководителя дивизиона "Сталь" (2011–2015 годы), руководителя дивизиона "Сибирь" (2009–2011 годы). Ранее Иванов занимал должность старшего заместителя финансового директора, отвечая за казначейство и контроллинг (2005–2009 годы). Иванов окончил бизнес-школу INSEAD в 2002 году, а также Финансовую академию при правительстве РФ
по специальности "финансы и кредит".