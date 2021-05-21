"АвтоВАЗу" не конкурент: в России ответили на планы Маска открыть завод Tesla

После заявления американского изобретателя и миллиардера Илона Маска о возможном открытии заводов Tesla в России, на АвтоВАЗе заявили, что не видят в американском производителе своего конкурента на рынке. Все дело в ценовых категориях и уровне доступности автомобилей. Цена электромобилей по сравнению с автомобилями российского производства слишком высока, что делает их менее доступными.

«С учетом современной стоимости электромобилей и стоимости любой модели «Лада», которая на сегодня является самым доступным автомобилем, здесь никакой конкуренции быть не может. Каждый автомобиль займет свою нишу. На АвтоВАЗ никак не повлияет возможный выход Tesla на российский рынок в связи с тем, что эти автомобили находятся в совершенно разных ценовых сегментах», — рассказал в беседе с Daily Storm пресс-секретарь АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Основатель Tesla и SpaceX , миллиардер Илон Маск принял участие в российском форуме «Новое знание». Выступить там в формате открытого диалога с молодёжью его пригласил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Главное из выступления — в материале «Секрета».

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, и объявление об участии знаменитого американского миллиардера сразу привлекло к нему повышенное внимание. Маск присоединился по видеосвязи сразу после выступления Пескова. Пресс-секретарь Путина поблагодарил основателя Tesla и SpaceX за участие в просветительском марафоне и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.

По мнению Маска, через полвека человечество ждут масштабные изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК. Впрочем, он признал, что предвидеть на таком большом отрезке истории сложно.

Tesla в России

Зато Маск предсказал скорое официальное появление Tesla в России.

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«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ», — заявил Маск (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»).

Глава Tesla также сообщил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения нового завода по производству электромобилей.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — пояснил он.

О России

Илон Маск рассказал, что решил принять участие в форуме по приглашению Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента подтвердил, что бизнесмен «охотно согласился». По мнению Маска, следует выстраивать коммуникацию между Россией и США и усиливать этот диалог, ведь общение между странами — «это замечательно».

Миллиардер также отметил, что у России «творческая история технологий». Он признался, что «восхищается достижениями России и СССР», а также ещё раз отметил приятное звучание русского языка.

О смысле жизни

Отвечая на вопросы молодёжи, миллиардер затронул и тему смысла жизни. По его мнению, «самое сложное — быть полезным этому миру». Также Маск подчеркнул, что «в традиционном смысле слова он не религиозен».

«При этом мне так интересно, откуда мы все взялись», — признался он.

О космосе

Отвечая на вопрос о необходимости продления эксплуатации МКС, Илон Маск заявил, что этот вопрос уже не актуален: нужно идти дальше, создавать базы на Луне и Марсе.

Миллиардер также предположил, что человечество должно присмотреться к антиматерии, чтобы совершать полёты за пределы Солнечной системы.

«Ближайшая от нас система находится на расстоянии четырёх световых лет. Её нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... — использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы», — порассуждал Маск.

Основатель SpaceX также отдал должное и российской космонавтике, назвав Юрия Гагарина очень храбрым человеком.

«Я об этом не думал Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это ещё нужно решиться», — признал Маск.

По его словам, если бы он встретился с Гагариным лицом к лицу, единственный вопрос, который бы он задал, был бы «почему?».

О транспорте

Маск выразил уверенность, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим для передвижения электричество. А вот автомобилям, самолётам и кораблям неминуемо придётся переходить на более экологичные двигатели.

«Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты», — сказал Маск.

По его мнению, в будущем автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут выглядеть столь же архаично, как сейчас выглядят паровые машины. Самолёты перейдут на электрополёты последними, так как на создание подходящих для них мощных батарей потребуется больше времени.

О внеземной жизни

Глава SpaceX также не исключил существование внеземной жизни, но пока её никто не видел.

«Насколько мы знаем, мы — единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели её признаков», — пояснил он.

Он также пошутил, что на самом деле он сам «инопланетянин», отвечая на вопрос, не является ли он пришельцем из будущего: «А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями».

По словам Маска, чтобы встретиться с иным нечеловеческим разумом, необходимо развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы «расширить границы сознания». При этом он сравнил сознание человека со свечой, пламя которой мерцает в темноте.

«Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла», — убеждён миллиардер.

Подводя итоги выступления, Дмитрий Песков допустил, что в будущем удастся организовать встречу Маска с президентом России Владимиром Путиным

Трёхдневный просветительский марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Форум охватит сразу несколько направлений: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

Губернаторы Калужской области, Московской области и глава Удмуртской Республики намерены бороться за строительство завода Tesla на территории их регионов.

Ранее основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание», заявил, что Tesla скоро появится в России, Казахстане и других странах СНГ.

В ответ на это губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть первый в России завод Tesla в его регионе и добавил, что для этого есть все условия.

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«Илон Маск на марафоне «Новое знание» анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Глава Московской области Андрей Воробьев , в свою очередь, заметил, что именно его регион является лучшим местом для американской компании.

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«Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место», — написал политик в своем Twitter.

Не отстал и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

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«Илон Маск заявил о планах размещения производства тесла в России. Welcome to Udmurtia! (Добро пожаловать в Удмуртию» — перевод с англ., ред.) Площадка для вас готова!» — опубликовал Бречалов запись в своем Twitter.

Под постом губернатор добавил, что Удмуртия готова предложить предприятию бизнесмена налоговые льготы и функционирование в индустриальных парках. Он отметил, что республику можно назвать «самым предпринимательским» регионом в России, где есть высококвалифицированные кадры.

Российская сторона приветствует желание основателя компаний Tesla SpaceX Илона Маска развивать сотрудничество в космосе. Такое заявление сделал глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко , передаёт ТАСС.

По его словам, начинать этот процесс нужно с отмены санкций, которые ввели американские власти. В первую очередь это касается мер против российских компаний, связанных с военно-промышленной сферой. Он назвал решение Вашингтона незаконным.

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Мы приветствуем нацеленность основателя компаний Tesla и SpaceX на развитие международного сотрудничества в космосе, но считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введённых американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли, — сказал Устименко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал характеристику основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску: он считает миллиардера незаурядным человеком. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 21 мая.

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«Он человек незаурядный, человек, который живет в Америке. И всегда для нас тоже очень важно представлять, что думают там, чем они живут, какие у них визионеры. Таких же много и у нас», — сказал Песков.

По его словам, важно сопоставлять визионерское мировоззрение в России и США.

Приход Tesla в Россию принесёт определённые плюсы, потенциальные покупатели смогут получить полный комплекс услуг — от запчастей до обслуживания. Об этом в интервью «360» рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков

Эксперт заявил, что официальный приход любого автопроизводителя на российский рынок — это огромный плюс. По словам Кадакова, сейчас владельцы Tesla вынуждены возить автомобили на обслуживание в соседние страны.

В то же время он считает, что строительство завода по производству электромобилей в России вряд ли увеличит количество покупателей.

Те люди, которые хотели иметь Tesla, они уже её имеют. Они покупали автомобиль через неофициальных продавцов, которые тоже у нас есть, привозили из Европы и растаможивали, — пояснил Кадаков.

Специалист отметил, что число покупателей Tesla в России также навряд ли увеличится из-за высокой стоимости автомобиля. К массовому сегменту она не имеет никакого отношения, подчеркнул он.