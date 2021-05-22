Удар по кораблям: США ввели санкции против «СП — 2»

Кроме того, как писал Axios, высшие должностные лица из команды Байдена определили: единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95% — это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа, но Вашингтон не намерен ссориться с Берлином, поэтому этот шаг тоже недопустим.

Как отмечают эксперты издания, такая политика создает странную ситуацию: администрация Байдена налагает санкции на суда, участвующие в строительстве СП-2, отказываясь ввести рестрикции против компании, фактически отвечающей за проект. Вместе с тем источники в администрации президента США утверждают, что любые отказы от санкций могут быть аннулированы в любое время - и это тот рычаг воздействия на участников проекта, который Вашингтон будет использовать.