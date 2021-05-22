Удар по кораблям: США ввели санкции против «СП — 2»

Под новые санкции США попали ФГБУ Морская спасательная служба, которая входит в состав Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ
, зарегистрированное в Калининграде ООО "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и московская транспортно-экспедиторская компания "Коксохимтранс". Об сообщается на сайте американского Минфина
.
Также в санкционном списке указаны суда: краново-монтажный трубоукладчик "Академик Черский", приписанное к порту Владивостока многофункциональное судно обеспечения "Артемис Оффшор", питерское многоцелевое судно обеспечения "Бахтемир", "Балтийский исследователь", буксир Finval, способный выполнять работу якорезаводчика.
Помимо этого, в "черный список" попали буксир-спасатель "Капитан Беклемишев", поисково-спасательный "Мурман", буксиры "Нарвал", "Сивуч" и "Умка", "Спасатель Карев", снабженный системами для круглосуточного наблюдения и оценки ледовой обстановки, ледокол "Владислав Стрижов" и судно "Юрий Топчев", оснащенное большим количеством радионавигационного оборудования. Такие шаги Вашингтона показывают отказ США от конструктивного диалога с Москвой, считает член Совета Федерации Алексей Пушков
.
"Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим. Это единственное, что следует не из словесных упражнений [главы Госдепартамента Энтони] Блинкена, не имеющих особой ценности, а из практических действий США на российском направлении", - пояснил сенатор.
Между тем администрация президента США Джо Байдена
не стала вводить санкции в отношении оператора СП-2. Блинкен пояснял, что курирующее проект СП-2 юридическое лицо — Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг
— участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако США отказываются от применения санкций, исходя из национальных интересов США.
Кроме того, как писал Axios, высшие должностные лица из команды Байдена определили: единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95% — это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа, но Вашингтон не намерен ссориться с Берлином, поэтому этот шаг тоже недопустим.
Как отмечают эксперты издания, такая политика создает странную ситуацию: администрация Байдена налагает санкции на суда, участвующие в строительстве СП-2, отказываясь ввести рестрикции против компании, фактически отвечающей за проект. Вместе с тем источники в администрации президента США утверждают, что любые отказы от санкций могут быть аннулированы в любое время - и это тот рычаг воздействия на участников проекта, который Вашингтон будет использовать.
В правительстве ФРГ продолжают поддерживать контакты с Соединенными Штатами после объявления об отказе от санкций в отношении оператора СП-2, сообщал ТАСС со ссылкой на представителя Министерства экономики Германии. В России же уверены в завершении проекта при любой политической ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что строительство СП-2 продолжалось бы вне зависимости от санкций США.
"Работа продолжалась над этим проектом, вопрос гипотетический, вне зависимости от этого решения работа велась, не раз констатировалось намерение его завершить", — сказал представитель Кремля.
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов
считает, что отказ от санкций против оператора СП-2 связан с немецким, а не российским фактором.
"Санкции нанесли бы удар по их отношениям, а сейчас восстановление сотрудничества с Германией — приоритет. Но само отношение к этому проекту в Вашингтоне не изменилось", — пояснил эксперт.