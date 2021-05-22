Глава Apple дал показания по иску Epic Games

Глава Apple Тим Кук дал показания по иску разработчика игр Epic Games, которая требует ослабить контроль Apple над ее магазином приложений, сообщает Ассошиэйтед Пресс из зала суда.

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Кук, обычно выступающий на мероприятиях с заранее подготовленными речами, давал ответы на вопросы адвокатов около четырех часов.

Epic пытается добиться, чтобы Apple снизила комиссию за размещение приложений, которая составляет 15-30% от всех транзакций внутри приложения. Кроме того, Apple блокирует любые упоминания об альтернативных, потенциально более дешевых способах оплаты.

Корреспондент агентства охарактеризовал поведение Кука на допросе адвоката Epic Games как скованное и местами раздраженное. При этом Кук настаивал, что подобная структура магазина приложений Apple соответствует интересам пользователей.